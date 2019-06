Boehringer Ingelheim kooperiert mit Constantia Flexibles, um Pferde gesund zu halten

Wien (OTS) - Die Verpackung des Pferde-Nahrungsergänzungsmittels Nutraxin ist seit Ende Mai mit Augmented Reality Funktionen ausgestattet. Die Verpackung verfügt über interaktive Funktionen, die Pferdehalter bei der Gesundheitsvorsorge ihrer Schützlinge unterstützt. Das – in der innovativen Verpackungslösung mit dem Namen ‚CONSTANTIA Interactive‘ verpackte – Produkt ist derzeit in Deutschland und den Niederlanden erhältlich. Ein Roll-out in weitere Märkte ist für die kommenden Monate geplant.



Durch CONSTANTIA Interactive haben Pferdehalter direkten Zugriff auf eine direkt auf Nutraxin zugeschnittene App. In ein integriertes Tagebuch können sie Details über den körperlichen Zustand des Pferdes eintragen sowie dessen Gewichtsentwicklung und allgemeine Gesundheit überwachen. Darüber hinaus können über die App Tipps zur richtigen Ernährung abgerufen werden, auch Links zu weiteren Informationen sind enthalten. Natürlich sind auch die Inhaltsstoffe von Nutraxin übersichtlich und detailliert beschrieben.



„Mit der interaktiven Verpackung von Constantia Flexibles können wir unseren Kunden einen außerordentlichen Zusatzservice bieten. Die App ist speziell auf unser Produkt Nutraxin abgestimmt. Dadurch stellen wir sicher, dass Pferdebesitzer alle Informationen und Hilfsmittel haben, die sie benötigen, um ihre Pferde gesund zu halten", so Ulrike Voigt, Global Brand Manager für Nutraxin bei Boehringer Ingelheim.



Pierre-Henri Bruchon, EVP Pharma Division bei Constantia Flexibles: „Das ist wieder ein tolles neues Projekt mit unserem langjährigen Partner Boehringer Ingelheim. CONSTANTIA Interactive schafft einen Mehrwert, der Boehringer Ingelheim dem Endverbraucher noch näher bringt und Nutraxin zu einem noch herausragenderen Produkt macht."



Die von Constantia Flexibles und Technologiepartner Wikitude entwickelte Verpackungslösung CONSTANTIA Interactive ergänzt Produktverpackungen um Augmented Reality-Funktionen. Es bietet Zugriff auf eine App, die für Android und iOS verfügbar ist. Diese App ermöglicht ein umfassendes Produkterlebnis mit Features wie digitalen Produktbroschüren, Echtheitsprüfung, Telemedizin, Konnektivität zu Wearables und vieles mehr. Alle Komponenten sind auf die Bedürfnisse des Kunden und des Endverbrauchers zugeschnitten. Je nach Lösung, sind wenig oder gar keine zusätzlichen Druckschritte erforderlich, was CONSTANTIA Interactive zu einem anwendungsfreundlichen, kosteneffizienten Marketing- und Big Data Analyse-Instrument macht.



Weitere Informationen zu CONSTANTIA Interactive finden Sie hier: interactive.cflex.com/pharma.

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 38 Standorten in 16 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

