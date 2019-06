BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer: „Freue mich auf Zusammenarbeit mit Minister Müller!“

Wien (OTS) - Rudolf Hundstorfer, Präsident der österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO), begrüßt die neue Bundesregierung: „Im Namen des organisierten Sports wünsche ich Kanzlerin Dr. Brigitte Bierlein und ihrer Regierungsmannschaft alles Gute für ihre Arbeit!“



Dass der Sport in der Übergangsregierung mit dem Finanzministerium, also mit einem Schlüsselressort, zusammenkommt, sieht der BSO-Präsident einmal grundsätzlich positiv. Hundstorfer: „Ich freue mich auf den ersten Termin und auf eine gute Zusammenarbeit!“



Naturgemäß bleiben die Forderungen der Bundes-Sportorganisation auch in der Zeit der Übergangsregierung aufrecht. Hundstorfer: „Bewegung für Kinder und Jugendliche, die Sportinfrastruktur sowie die generellen Rahmenbedingungen für Spitzensport in Österreich sind und bleiben unsere aktuellen Kern-Themen!“



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO)

Mag. (FH) Georg Höfner-Harttila

+43 / 1 / 504 44 55 18

presse @ bso.or.at

www.bso.or.at