„Die große Burgenland Tour“: 3.000 wanderten mit dem ORF durch das Land

Die Publikumswanderung findet auch 2020 statt

Eisenstadt (OTS) - „Die große Burgenland Tour“ des ORF hat am Sonntag im Bezirk Jennersdorf ihren Abschluss gefunden. Von 27. Mai bis 2. Juni 2019 waren rund 3.000 Tour-Fans mit dabei und bezwangen die insgesamt ca. 137 Kilometer lange Wanderstrecke.

Der Start in die „große Burgenland Tour“ fand im nördlichsten Bezirk in Potzneusiedl statt. Das Wetter war durchwachsen, doch auch davon ließ sich kaum jemand abhalten, bei der Wanderung durch das ganze Land mitzugehen. Die Routen führten die Wandergruppe danach nach Siegendorf, Rohrbach bei Mattersburg, Lockenhaus, Bernstein, Strem und Rudersdorf - angeführt von ORF-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern. Über die ersten Sonnenstrahlen am Freitag freute er sich sehr. „Der Mix, den uns das Wetter beschert hat, hat die Tour spannend gemacht und ich war sehr überrascht, dass trotzdem so viele Menschen mit uns mitgegangen sind“, so Pimiskern.

Auch ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics ist mit der „großen Burgenland Tour 2019“ zufrieden: „Die große Burgenland Tour ist eine Marke geworden, die den ORF Burgenland auszeichnet.“ Durch das große Interesse trotz Regen und schlechtem Wetter, das die Wanderer anfangs begleitete, stellte er in Aussicht, dass es die „große Burgenland Tour“ auch 2020 wieder geben wird. Davor sind aber Gespräche mit den Partnern und interessierten Gemeinden notwendig.

„Die große Burgenland Tour“ 2019

Am ersten Tag war die „große Burgenland Tour“ in und um Potzneusiedl im Bezirk Neusiedl am See unterwegs . Die zweite Tagesetappe der Tour führte am Dienstag nach Siegendorf. Start war beim Kastell, einer ehemaligen Wasserburg und dem heutigen Rathaus. Am zweiten Tag trotzten 150 Wanderer und weitere 150 Schülerinnen und Schüler dem starken Regen. Auch am dritten Tag wurden die Wanderer vom Regen begleitet. Die Route zeichnete sich durch viel Natur rund um Rohrbach im Bezirk Mattersburg aus. Besonders spannend war der Anstieg zum Herrentisch auf 566 Meter Seehöhe.

Tag vier führte in die Gegend rund um Burg Lockenhaus. Die mittelalterliche Burg, dichte Wälder, Minnesänger und Ritterspiele erwarten die Wanderer. Am fünften Tag ging es von Burg Bernstein aus über Redlschlag und Stuben nach Rettenbach und wieder retour zum Ausgangspunkt. Auf der Strecke von rund 20 Kilometer mussten etwas mehr als 650 Höhenmeter bewältigt werden. Das war somit die Bergetappe bei der „großen Burgenland Tour“ 2019.

Am sechsten Tag der ging es von Strem aus über Steinfurt und Deutsch Ehrensdorf nach Maria Weinberg und retour nach Strem. Ins Wochenende starteten die Wanderer mit viel Sonnenschein. Gestartet wurde bei Kaiserwetter im „Sattlerpark“. Die Route am letzten Tag führte über den Weingarten des Weingutes Kleber über Dobersdorf zum Fischteich „Kiesgrube“ und wieder zurück nach Rudersdorf.

„Die große Burgenland Tour“ im ORF Burgenland

Der ORF Burgenland begleitete in seinen drei Medien – Radio, Fernsehen, Internet - die "große Burgenland Tour". In "Burgenland heute" gab es täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 B eine ausführliche Zusammenfassung mit den schönsten Bildern des Tages, einen Einstieg vom Zielort und eine Vorschau auf die Wanderstrecke des nächsten Tages.

Radio Burgenland berichtet täglich live von der "großen Burgenland Tour". Im Internet unter burgenland.ORF.at gab es bereits vorab ausführliche Informationen zu den Routen und während der Tour die schönsten Fotos und Eindrücke von den Wanderungen.

"Die große Burgenland Tour" ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit Energie Burgenland, Burgenland Tourismus, der Innung der gewerblichen Dienstleister, der Innung der Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure (Wirtschaftskammer Burgenland) und der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ). Sie führte vom 27. Mai bis 2. Juni 2019 durch alle sieben Bezirke des Landes.

