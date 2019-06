Martin Grubingers Klangfeuerwerk „Klassik am Dom“ wieder live-zeitversetzt im ORF – am 4. Juli in ORF 2

Präsentation des diesjährigen Programms in Linz

Wien (OTS) - Das vierte Jahr in Folge tritt Multipercussionist Martin Grubinger heuer mit seinem „Percussive Planet Ensemble“ bei der Konzertreihe „Klassik am Dom“ auf – und gibt ein „Heimspiel 4.0“. Bereits zum dritten Mal präsentiert der ORF die fulminante Bühnenshow vor dem Linzer Mariendom – am Donnerstag, dem 4. Juli 2019, live-zeitversetzt um 21.05 Uhr in ORF 2. Ein Dakapo gibt es am Samstag, dem 24. August, um 21.45 Uhr in 3sat. Breit gefächert ist das Programmspektrum von Grubingers musikalischer Expedition durch die Musikgeschichte, die wieder ein wahres Klangfeuerwerk verspricht. Dabei trifft u. a. John Williams auf Queen, Johann Sebastian Bach auf Balkan-Brass und Igor Strawinsky auf Gospel, Soul, Fusion und Bebop. Auf der Bühne wird das „Percussive Planet Ensemble“ von den Florianer Sängerknaben verstärkt und als Special Guests wird das Kabarettistenduo Stermann & Grissemann sein Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. In heiteren Drum-Sessions mit Martin Grubinger erhielten die Hosts der ORF-Satireshow „Willkommen Österreich“ zuvor „Nachhilfeunterricht“. Weitere Details zum Programm und zur Fernsehproduktion wurden heute, am Montag, dem 3. Juni, in Linz von u. a. Martin Grubinger, Landeshauptmann Thomas Stelzer, ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner und Veranstalter Simon Ertl vorgestellt.

Grubinger: „Eine Monster-Aufgabe!“

„Wir stecken in intensiven Probenarbeiten, der Nervenkitzel steigt“, verrät Grubinger. „Das Programm kann man nur als Monster-Aufgabe bezeichnen. Dazu haben wir viele Neuerungen – wie etwa den Chor live auf der Bühne, genau diese Herausforderungen reizen mich“, so der Ausnahmekünstler, der als Zugabe heuer eine „Ode an die Heimat“ präsentieren wird. Weitere Details dazu werden noch nicht verraten.

Stelzer: „Die Scheinwerfer werden wieder auf das Kulturland Oberösterreich gerichtet.“

„Die Kulisse des Domplatzes wird 2019 wieder zum Schau- und Hörplatz zugleich“, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer „,Klassik am Dom‘ ist neben den zahlreichen kleineren und größeren Festivals, die den Kultursommer in unserem Bundesland bereichern, eine wunderbare Ergänzung mit internationalem Charme. Mit der Live-Übertragung werden auch heuer wieder die Scheinwerfer auf unser modernes und vielfältiges Kulturland Oberösterreich gerichtet“, so Stelzer.

Zechner: „Einzigartigkeit, gepaart mit Top-Performance auf der größten Bühne des Landes, im ORF!“

„In Zeiten des Trennenden wird uns eines noch stärker bewusst: Die Musik ist universelle Sprache, verbindet und vereint, bringt Menschen aus den verschiedensten Lebensbereichen zusammen. Und so wird mit ‚Klassik am Dom‘ eine liebgewonnene Tradition im Sinne unseres Publikums weitergeführt“, sagt ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner. Und: „Der Beste seiner Zunft, Martin Grubinger, trifft in diesem Jahr auf Österreichs Parade-ORF-Satiriker Christoph Grissemann und Dirk Stermann – und das Publikum bekommt wieder Außergewöhnliches, Überraschendes serviert. Gemäß unserer DNA: Wir bieten Einzigartigkeit, gepaart mit Top-Performance auf der größten Bühne des Landes, im ORF – für alle!“

Ertl: „Erneute Live-Übertragung ist eine besondere Auszeichnung.“

„Die erneute ORF-2-Live-Übertragung ist für das Open Air Festival eine besondere Auszeichnung: Wir sind besonders stolz, dass es ‚Klassik am Dom‘ in die Liga der Kulturereignisse in Österreich einreiht, die vom ORF live übertragen werden“, freut sich Veranstalter Simon Ertl.

