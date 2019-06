ASVÖ Familiensporttage sorgen für Bewegung

Der Allgemeine Sportverband Österreichs bringt mit seinen Familiensporttagen seit mehr als zehn Jahren Menschen und Vereine zusammen

Wien (OTS) - Die ASVÖ Familiensporttage sind bunte Bewegungs- und Begegnungsfeste für Vereine und BewohnerInnen einer Region und stellen in vielen Gemeinden bereits einen Fixpunkt im Veranstaltungskalender dar. Vereine aus den jeweiligen Regionen geben den BesucherInnen die Möglichkeit, verschiedenste Sportarten kennenzulernen und auszuprobieren. Zielsetzung der Sporttage ist, alle Menschen von jung bis alt für den Sport zu begeistern und die sportliche Aktivität zu fördern.

2018 wurden in acht Bundesländern insgesamt 26 Familiensporttage durchgeführt. 282 Vereine haben mehr als 10.000 Menschen ihre Sportarten präsentiert. Zahlreiche Vereine konnten durch den Kontakt vor Ort auch neue Mitglieder gewinnen.

ASVÖ-Präsident Siegfried Robatscher: „Die Familiensporttage sind nicht nur eine perfekte Werbe- und Präsentationsmöglichkeit für die örtlichen Vereine, sondern stellen die ganze Breite des Sportangebots im ASVÖ eindrucksvoll dar. Der Eintritt in den Sportverein wird für die BesucherInnen durch zwangloses Kennenlernen ganz einfach.“

Acht Familiensporttage haben heuer bereits in Vorarlberg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich und im Burgenland stattgefunden. Die weiteren Termine in diesem Jahr sind:

BURGENLAND

Oberpullendorf, 15.Juni



NIEDERÖSTERREICH

Baden, 29. September

Maria Enzersdorf (Südstadt), 5. Oktober

Korneuburg, 16. November



OBERÖSTERREICH

Stadl Paura, 13. Juli

Exlau, 8. September



STEIERMARK

Graz, 16. Juni

Safental, 30. Juni

Aigen, 1. September

Krieglach, 13. September



TIROL

Prutz, 7. Juni

Nußdorf-Deband (Osttirol), 29. September



VORARLBERG

Bezau, 21. September

Lochau, 22. September

70 unterschiedliche Angebote zum Kennenlernen



Die ASVÖ-Vereine bieten den TeilnehmerInnen eine breite Palette an Möglichkeiten zur Bewegung an. 2018 waren dies siebzig unterschiedliche Sportarten: Kinderturnen, Tischtennis, Karate, Fußball, Hundesport, Flugsport, Reiten, Judo, Basketball, Bogenschießen, Schach, Taekwondo, Loopyball, Sport Stacking, Inline Skating, Smovey, Tennis, Kastensprung, Tanzen, Handball, Snag Golf, Tischtennis, Cachibol, Fitness, Sommerbiathlon, Klettern & Slackline, Sportschießen, Kickboxen, Airtrack, Heulerwerfen, Weitsprung, Kneippen, Modellfliegen, Showdance, Basketball, Flagfootball, Kinderturnen, Kung Fu, Sportmotorik, Minigolf, Turnen, Racketlon, Blasrohrsport, Fußballtennis, Motorsport, Kegeln, Jiu Jitsu, Walkingball, Dart, Qigong, Kajak, Footvolley, Mountainbike, Tauchen, Wasserspringen, Orientierungslauf, Segeln, Luftgewehr, Voltigieren, Stockschießen, Cheerleading, American Football, Faustball, Fechten, Schi Alpin, Radball, Bahnengolf, Ultimate Frisbee, Paragleiten.

++++++++++

Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 70 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.400 Vereinen mit rund einer Million Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

