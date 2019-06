Linksabbiegespur bei Kreuzung an der B 3 in Krems fertig gestellt

Für LR Schleritzko wichtige Sicherheitsmaßnahme

St. Pölten (OTS/NLK) - Durch Landesrat Ludwig Schleritzko erfolge kürzlich in Krems an der Donau die offizielle Verkehrsfreigabe der B 3 Linksabbiegespur in Richtung Austraße. Um den Verkehr an dieser Kreuzung besser zu entflechten, hat sich das Land Niederösterreich entschlossen, eine rund 100 Meter lange Linksabbiegespur zu errichten. Dadurch wird ein Geradeausfahren Richtung Krems-Zentrum erleichtert, da für den Linksabbieger Richtung Feuerwehr, Bushaltestelle oder Park & Ride-Anlage eine eigene Spur zur Verfügung gestellt wird.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Der Neubau der Linksabbiegespur ist ein weiterer Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit und zu einer flüssigeren Verkehrsführung an dieser Kreuzung.“

Der Linksabbiegestreifen hat eine Breite von 3,25 Metern. Durch die Lage der neuen Abbiegespur war es erforderlich, einen zur Böschung der B 3 situierten Steinwurf anzuordnen. Dieser besteht aus Wurfsteinen von einem Nenngewicht von 500 bis 1.500 Kilogramm. Die Sohle des Steinwurfes sowie der Böschungsanschnitt wurden gesichert. Die Arbeiten führten Bau- und Lieferfirmen und die Straßenmeisterei Krems in einer reinen Bauzeit von sechs Wochen durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

