AVISO PK zum Institutionellen Altersvorsorge- & Investorengipfel

Alterung und Digitalisierung - Ein tödlicher Mix für Old Europe?

Wien (OTS) - Im Rahmen des 4. Institutionellen Altersvorsorge - und Investorengipfels laden wir Sie ein zur:

Pressekonferenz

zum Thema

Maßnahmen zur Vermeidung von Altersarmut

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan, Dir. Munich Center for the Economics of Aging, Max-Planck-Institut für Sozialrecht & Sozialpolitik,München

Mag. Gerald Loacker, Abgeordneter zum Nationalrat, Sozialsprecher der NEOS

Mag. Martin Sardelic, Vorstandsvorsitzender der Valida Holding AG

Mag. Thomas Wondrak, Geschäftsführer von konsequent-wondrak-betriebliche Altersvorsorge



Datum: 05.06.2019, 09:00 Uhr

Ort: Sacher-Eck des Hotel Sacher Wien, Séparée Franz Sacher, 1. Stock

Eingang Kärntner Str. 38, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

