Bürgermeister Ludwig und Gesundheitsstadtrat Hacker begrüßen erste Patientin im KH Nord – Klinik Floridsdorf

Übersiedlung des KH Floridsdorf abgeschlossen, Gersthof und Semmelweiß folgen – 17.000 Operationen und 46.000 stationäre Aufenthalte pro Jahr – Neue Website http://khnord.at/

Wien (OTS) - „Die Klink Floridsdorf ist jetzt auch offiziell eröffnet. Den Wienerinnen und Wiener steht ab sofort ein Top-Krankenhaus auf höchstem medizinischen Niveau und neuestem Stand der Technik zur Verfügung. Mit dem heutigen Tag startet die Behandlung und Versorgung der ersten Patientinnen und Patienten in einem der modernsten Spitaler Europas, das sämtliche Innovationen aus Medizin, Technik und Architektur vereint“, freut sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Am Montag um 8 Uhr morgens wurde die erste Patientin, die zu einer schon länger geplanten Kontrolluntersuchung kam, vom Bürgermeister und von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker persönlich in Empfang genommen.



„Als ich vor fast genau einem Jahr das Amt als Stadtrat angetreten habe, war es eine meiner ersten Maßnahmen, mit dem KAV-Management klare Zielsetzungen zum Krankenhaus Nord zu vereinbaren. Wir haben den straffen Zeitplan bis zur Inbetriebnahme eingehalten. Es freut mich sehr, dass ich heute die erste Patientin im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf begrüßen durfte“, so Hacker.

Inbetriebnahme im Plan – bis 24. Juni ziehen alle Abteilungen ein

Die Inbetriebnahme im Floridsdorfer Krankenhaus verläuft plangemäß. Nach den medizinischen Probebetrieben und den hygienischen Endreinigungen siedeln bis inklusive 24. Juni etappenweise drei Spitäler sowie einzelne Abteilungen ins neue Krankenhaus.



Am 27. Mai wurde in einem ersten Schritt das Krankenhaus Floridsdorf am Standort geschlossen. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in der Vorwoche ihre neuen Arbeitsplätze im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf bezogen. Das Leistungsspektrum des Bezirksspitals ist seit heute komplett vor Ort mit der Inneren Medizin, Chirurgie, Intensivstationen und der Zentralen Notfaufnahme im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf. Zusätzlich startet die für die Bezirke 20 und 21 zuständige Psychiatrische Abteilung aus dem Otto-Wagner-Spital am neuen Standort sowie die neu aufgebaute Kinder- und Jugendpsychiatrie, vorerst mit Ambulanz und Tagesklinik.



Mit 31. Mai übersiedelten zudem die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Orthopädischen Krankenhaus Gersthof. Ab 11. Juni wird die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf bereits mit geplanten orthopädischen Eingriffen starten. Danach folgt die Semmelweis Frauenklinik, die den Betrieb im 18. Bezirk am 10. Juni einstellt. Ab 15. Juni werden die ersten geplanten Geburten am neuen Standort im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf stattfinden, ab Montag, den 17. Juni startet der Regelbetrieb. „Dann wird die erste echte Floridsdorferin oder der erste echte Floridsdorfer in unserem neuen Spital zur Welt kommen“, freut sich Hacker.



Zur gleichen Zeit wie die Semmelweis-Frauenklinik siedelt die Kinder- und Jugendheilkunde-Station der Krankenanstalt Rudolfstiftung ins Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf. Die Kinder- und die Down-Syndrom-Ambulanz sowie die neu renovierte Neonatologie verbleiben in der Rudolfstiftung.



„Wenn am 24. Juni die Herzchirurgie und die Kardiologie aus dem Krankenhaus Hietzing sowie die 1. Pulmologie und die Thoraxchirurgie aus dem Otto-Wagner-Spital ins KH Nord – Klinik Floridsdorf übersiedelt sind, ist das Spital mit allen Abteilungen und Fächern in Betrieb“, erklären die Ärztliche Direktorin des KH Nord – Klink Floridsdorf, Margot Löbl, und Pflegedirektor Jochen Haidvogel. Über den Sommer werden die Kapazitäten ausgebaut, ehe das Krankenhaus im Herbst in Vollbetrieb gehen wird.

Erste Untersuchung auf der Abteilung für Innere Medizin

Die erste Patientin kam Montagfrüh zu einer geplanten Kontrolluntersuchung auf die Endoskopie. Die Untersuchung wurde vom Vorstand der Abteilung für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Akutgeriatrie/Remobilisation, Christian Sebesta, durchgeführt. „Wir sind startklar und freuen uns auf die Arbeit im neuen Krankenhaus“ so Sebesta.

Das Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf verfügt über 16 Operationssäle und knapp 800 Betten, die sich auf Ein- und Zweibettzimmer verteilen. 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich künftig um 17.000 Operationen, rund 250.000 Ambulanzbesuche und 46.000 stationäre Aufenthalte pro Jahr kümmern.

Alle Infos zum Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf sowie zu den etappenweisen Übersiedlungen finden sie auf der neu gestalteten Website: www.khnord.at

