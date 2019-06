Zustimmung zu Van der Bellen in lichten Höhen

„Krone“-Umfrage: 76% beurteilen Arbeit des Präsidenten positiv

Wien (OTS) - Außerordentlich positiv in der Gunst der Österreicher schneidet Bundespräsident Alexander Van der Bellen laut der von der „Kronen Zeitung“ bei Unique Research beauftragten großen Umfrage zum Stimmungsbild im Land nach dem Platzen der türkis-blauen Regierung ab. Dabei wurde unmittelbar nach der Absetzung der Regierung Kurz am vergangenen Montag von Mittwoch bis Freitag (29. bis 31. Mai) fast 1000 Österreichern (exakt 954; Schwankungsbreite +/-3,2 Prozent) nicht nur die Sonntagsfrage gestellt (38% ÖVP, 21% SPÖ, 19% FPÖ, je 10% Neos und Grüne). Auf die Frage, wie die Österreicher die Arbeit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den letzten ein, zwei Wochen beurteilen antworteten 76 Prozent mit „eher positiv“, nur 17 Prozent mit „eher negativ“. Damit ist der Bundespräsident aktuell der mit großem Abstand am positivsten beurteilte Politiker des Landes.





