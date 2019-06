Video: Innenminister Ratz fordert vollste Aufklärung

LPD Wien muss den Vorfall rasch aufklären

Wien (OTS) - "Ich erwarte mir eine lückenlose und umfassende Aufklärung", sagte Innenminister Eckart Ratz anlässlich der am Freitag aufgezeichneten Amtshandlung im Zuge der Aktion zur "Fridays for Future" Demonstration in Wien. "Ich habe von Wiens Landespolizeipräsidenten Pürstl umgehend eine Untersuchung an- und vollste Transparenz eingefordert", so Ratz.

