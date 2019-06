Favoriten: Wettbewerb für neuen Bildungscampus abgeschlossen

Wien (OTS) - Favoriten bekommt einen neuen Bildungscampus: Vor kurzem wurde das Ergebnis des Architekturwettbewerbs für die Bildungseinrichtung in der Landgutgasse präsentiert. Der neue Campus wird einen 12-gruppigen Kindergarten, 29 Klassen für eine ganztägige Volksschule und Neue Mittelschule sowie vier berufsvorbereitenden Klassen umfassen. Auch eine Musikschule soll in den Campus integriert werden. Der Bau für insgesamt rund 1.100 Kinder soll bis 2023 fertig gestellt sein. Die Stadt investiert hier über 60 Mio Euro.

Umgesetzt wird das Siegerprojekt der Wiener Architekten „DI Michael Schluder + IC Consulenten“. Auf einem rund 11.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein „Campus plus“ mit Kindergartengruppen und Schulklassen auf jeweils einer Ebene. Das gesamte Gebäude wird mit rundum begrünten Terrassen auf jeder Ebene und eigene Frei- und Außenflächen bieten. Weiters werden eine große Dachterrasse und ein großer zusammenhängender Garten viele Möglichkeiten für Sport, Spiel und Kommunikation eröffnen.

„Auch in Favoriten ist die Nachfrage nach Schul- und Kindergartenplätzen im Steigen, deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir mit diesem Bildungscampus bis 2023 eine hochwertige Bildungseinrichtung realisieren können“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohoszky.

„Mit dem Bildungscampus Landgutgasse entsteht für die neu errichteten Wohnungen vor Ort eine perfekte Bildungs-Infrastruktur. Dadurch ersparen sich junge Familien Zeit und Wege, und das bedeutet zusätzlich zur geplanten Nahversorgung und der hochrangigen öffentlichen Anbindung ein deutliches Mehr an Lebensqualität“, freut sich Bezirksvorsteher Marcus Franz

14 Campus-Standorte bis 2023 fertig

Wien hat insgesamt sechs fertig gestellte Bildungscampus-Standorte (Monte Laa in Favoriten, Gertrude Fröhlich-Sandner in der Leopoldstadt, Donaufeld in Floridsdorf, Sonnwendviertel in Favoriten sowie den Campus Seestadt Aspern und Campus Friedrich Fexer in der Donaustadt), acht weitere sind derzeit in Bau bzw. Planung (Aspern Nord , Berresgasse, Nordbahnhof, Aaron Menczer in der Landstraße, Atzgersdorf, Landgutgasse und Deutschordenstraße).

Demnächst startet ein weiteres Bauprogramm für insgesamt neun weitere Bildungscampus-Standorte in ganz Wien, das bis 2034 laufen soll.

