ATV-Frage der Woche: Ein Viertel der ÖsterreicherInnen sieht Dreier-Koalition ÖVP, Grüne & NEOS in der kommenden Regierung

„ATV Aktuell: Die Woche“ am Sonntag, den 2. Juni, um 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Umfrage der Woche: Österreich blickt auf eine historische Woche zurück. Nach Sebastian Kurz‘ Kanzlerschafts-Ende hat Österreich mit Brigitte Bierlein seine erste Bundeskanzlerin. Außerdem analysieren TV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek den Wahlkampf zur bevorstehenden Nationalratswahl. Während sich Sebastian Kurz bereits auf den Wahlkampf vorbereitet hat, sucht die SPÖ noch nach ihrer Wahlkampf-Form.

Am Sonntag um 22:20 Uhr diskutiert das Polit-Trio über die aktuelle politische Lage in Österreich. Bereits im Herbst soll eine neue Regierung gewählt werden. Im Zuge dessen befragte Peter Hajek 500 wahlberechtigte ÖsterreicherInnen, welche Regierungskoalition ihnen am liebsten wäre. 25 Prozent der ÖsterreicherInnen sehen im Herbst 2019 eine Dreier-Koalition zwischen ÖVP, Grünen und NEOS in der Regierung. 21 Prozent sprechen von einer erneuten ÖVP-FPÖ-Koalition, 19 Prozent sehen eine Dreier-Koalition zwischen SPÖ, Grünen und NEOS. Hingegen sehen 7 Prozent SPÖ und ÖVP, sowie 5 Prozent eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ an der Spitze.

Peter Hajeks Fazit lautet: “Der Wunsch nach einem Neuanfang ist groß. Noch nie hatte eine Dreier-Koalition so eine hohe Zustimmung. Vielleicht macht Sebastian Kurz im Herbst den ‚Haslauer‘.“

Am Ende der Sendung wird wieder Top und Flop der politischen Woche gekürt.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com