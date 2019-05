Online-Visumagentur Visumbeantragen.at jetzt auch in Österreich aktiv

Nach großem Erfolg in Belgien und Niederlanden erobert Visumbeantragen.at jetzt auch in Deutschland und Österreich den Markt

Wien (OTS) - Visumbeantragen.at ist eine Online-Visum-Agentur, die es Kunden ermöglicht schnell, einfach und günstig das Visum für die häufigsten Reiseländer, z. B. die USA, Kanada, Indien oder die Türkei zu beantragen. Wir bieten einfach verständliche Formulare in Deutsch, viele in Österreich und Deutschland gängige Zahlungsmöglichkeiten (Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay und eps-Überweisung) und einen rund um die Uhr erreichbaren deutsch- und englischsprachigen Kundendienst, der Kunden beim Beantragen des Visums und bei eventuellen Problemen unterstützt. Die Visumanträge werden sofort bei der Antragstellung auf mögliche Fehler kontrolliert, sodass viel häufig vorkommende Fehler von vorneherein ausgeschlossen werden. Visumbeantragen.at vergütet in dem seltenen Fall, dass der Visumantrag abgewiesen wird, die vollständigen bezahlten Kosten. Wir bieten mit unseren qualitativ hochwertigen Dienstleistungen ein perfektes digitales Kundenerlebnis. Und das trägt Früchte: Unsere Kunden/-innen bewerten uns im Durchschnitt mit 9.7 (von 10 möglichen Punkten) und nicht weniger als 98 Prozent unserer Kunden/-innen empfehlen uns (vom unabhängigen System KiyOh gemessen).

