Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 3. Juni – 9. Juni 2019

Wien (OTS) - Informelles Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter von 3. -4. Juni 2019 in Linz

Montag, 3. Juni

19.15 Uhr: Besuch der deutschsprachigen Staatsoberhäupter im Ars Electronica Center (4040 Linz)

Dienstag, 4. Juni

09.00 Uhr: Eintreffen der Staatsoberhäupter mit der Straßenbahn am Linzer Hauptplatz - Fotopoint (vor der Universität/4020 Linz)

09.15 Uhr: Eintreffen der Staatsoberhäupter vor dem LENTOS Kunstmuseum Linz - Fotopoint (4020 Linz)

09.25 Uhr: Fotopoint vor dem Gespräch der Staatsoberhäupter und Ehepartnerinnen zum Thema „Demokratie und digitale Gesellschaft“ (LENTOS Kunstmuseum Linz/4020 Linz)

12.10 Uhr: Statement von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen (LENTOS Kunstmuseum Linz/4020 Linz)

13.00 Uhr: Fotopoint vor dem Mittagessen der Staatoberhäupter auf Einladung von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer (Schlossbrasserie/4020 Linz

Hinweis: Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur mit einer vom Bundespressedienst ausgestellten Akkreditierungskarte möglich:

http://www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung

18.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer am Festakt anlässlich 10-Jahre Institute of Science and Technology (IST)/Rede (3400 Klosterneuburg, Am Campus)

Tirol-Tage von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer

Mittwoch, 5. Juni

16.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen an der Sub auspiicis-Promotion an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Rede (Universität/6020 Innsbruck)

Donnerstag, 6. Juni

Tiroler Gemeindetag sowie Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Kaunertal an Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

09.25 Uhr: Begrüßung durch den Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbandes Bürgermeister Mag. Ernst Schöpf (Quellalpin Kaunertal/6524 Kaunertal)

anschl.: Fotopoint

09.30 Uhr: Beginn des Tiroler Gemeindetages 2019/Rede (Quellalpin Kaunertal/6524 Kaunertal)

11.30 Uhr: Landesüblicher Empfang (Quellalpin Kaunertal/6524 Kaunertal)

anschl.: Ehrenbürgerverleihung an Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen/Rede (Quellalpin Kaunertal/6524 Kaunertal)

