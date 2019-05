10. Bezirk: Quellenstraße/Absberggasse – Zweite Bauphase zur Errichtung einer Doppelhaltestelle für Linien 6 und 11 startet

Wien (OTS) - Seit 21. Mai 2019 laufen die Bauarbeiten der Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Errichtung einer Doppelhaltestelle für die Straßenbahnlinien 6 und 11 in der Quellenstraße zwischen Laimäckergasse und Absberggasse im 10. Bezirk. Mit kommendem Dienstag, 4. Juni 2019, startet eine neue Bauphase, die bis 30. August 2019 andauern wird.

Verkehrsmaßnahmen

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Verkehrsmaßnahmen in der Quellenstraße wird die Absberggasse von Gudrunstraße bis und in Fahrtrichtung Quellenstraße als provisorische Einbahn geführt. Zudem wird die Erlachgasse an der Einmündung in die Absberggasse gesperrt und – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn - als Sackgasse ausgebildet.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Quellenstraße von Laimäckergasse bis Absberggasse und Absberggasse von Gudrunstraße bis Quellenstraße

- Baubeginn: 4. Juni 2019

- Geplantes Bauende: 30. August 2019

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

