Rammstein in 14 Ländern #1 der Albumcharts (FOTO)

Berlin (ots) - RAMMSTEIN landen mit ihrem unbetitelten, neuen Album einen internationalen Megaerfolg. In 14 Ländern setzen sie sich aus dem Stand an die Spitze der Charts, und zwar in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Finnland, Estland, Portugal, Schweiz, Russland, Polen und Kanada. In Schweden, Großbritannien, Italien, Spanien, Australien, Tschechien, Lettland und Litauen ist die Band in den Top 5. Ein besonderer Erfolg ist der Einstieg auf #9 der Billboard Charts und damit ihre erste Top 10-Platzierung in den USA.

Mit fast 270.000 Units ist es sogar die erfolgreichste erste Verkaufswoche einer Band im neuen Jahrtausend überhaupt in Deutschland. Das Album ist nicht nur die erste Veröffentlichung von RAMMSTEIN seit zehn Jahren, sondern auch ihr zehntes #1-Album in Deutschland. Gleichzeitig rangieren aktuell acht weitere Alben in den deutschen Top100-Charts.

Die beiden vorab veröffentlichten Singles ,,Deutschland``und ,,Radio`` wurden bereits über 150 Millionen Mal gestreamt.

Das insgesamt siebte RAMMSTEIN-Studioalbum wurde in der französischen Provence nahe Avignon aufgenommen und erstmals von dem in Berlin ansässigen Producer Olsen Involtini sowie der Band selbst produziert.

Christoph Schneider, Flake Lorenz, Oliver Riedel, Paul Landers, Richard Z. Kruspe und Till Lindemann -zusammen RAMMSTEIN - sind seit dem 27. Mai auf Stadientour. Alle 30 Termine waren in Rekordzeit ausverkauft.

Frank Briegmann, President & CEO UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon: ,,Rammstein spielen längst in ihrer eigenen Liga - sowohl, was ihre Musik und ihre Shows angeht als auch ihren nationalen und internationalen Erfolg. Die Band ist DER deutsche Musikexport und begeistert Millionen Fans auf der ganzen Welt. Sie haben die Provokation zur Kunstform erhoben, und doch ist sie bei ihnen nie reiner Selbstzweck. Ich gratuliere Christoph, Flake, Oliver, Paul, Richard und Till zu diesem grandiosen Erfolg.``

