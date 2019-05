Freiheitliche Wirtschaft (FW): Die Verbots- und Bevormundungspolitik darf nicht wiederaufleben!

FW-Wirtesprecher Fürtbauer: Wir stehen für die Wahlfreiheit der Konsumenten und Gastronomen im Rahmen des Nichtraucherschutz-Gesetzes!

Wien (OTS) - „Kaum nach Ende der erfolgreichen und sachlich fundiert arbeitenden türkis-blauen Regierung wird schon wieder über die Einführung eines generellen Rauchverbotes für die Gastronomie diskutiert und damit soll die Wahlfreiheit für Gastronomen neuerlich einer Bevormundung durch die Politik weichen!“, kritisiert der Wirtesprecher der Freiheitlichen Wirtschaft Michael Fürtbauer die neu aufflammende Diskussion der schwarzen ÖVPler.

Fürtbauer weiter: „Es zeigt sich einmal mehr, dass die FPÖ in der Koalition der Garant für Eigenverantwortung und Fortschritte für die Wirtschaft war, da die ÖVP sofort wieder in die alten Wurzeln der Bevormundung zurückkehrt und Rückschritte für die Wirtschaft propagiert!“

"Die Freiheitliche Wirtschaft steht für die Wahlfreiheit der Konsumenten und Gastronomen beim Nichtraucherschutz! Es soll Lokalbesuchern und Lokalbetreibern in der freien Entscheidung der Unternehmensführung überlassen bleiben, ob sie auf der Grundlage der derzeitigen Rechtslage ein Nichtraucherlokal, ein Raucherlokal oder ein Lokal mit Nichtraucher- und Raucherbereich wollen. Es muss Schluss sein, eine ganze Branche von mündigen Unternehmern so zu bevormunden!", so Fürtbauer abschließend.

