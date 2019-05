Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 29.05.2019, 07:50 Uhr

Vorfallsort: 5., Spengergasse/ Vogelsanggasse

Sachverhalt: Ein 63-jähriger Autofahrer (seine 60-jährige Ehegattin befand sich am Beifahrersitz) fuhr mit seinem Pkw von der Zentagasse kommend in die Einbahnrichtung der Vogelsanggasse und wollte die Kreuzung mit der Spengergasse geradeaus überqueren. Er hatte das Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ zu beachten.

Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr von der Wiedner Hauptstraße kommend in die Einbahnrichtung der Spengergasse und wollte die Kreuzung mit der Vogelsanggasse geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei durch die Wucht des Aufpralls beide Fahrzeuge über den Kreuzungsbereich geschleudert wurden. Das Auto des 63-Jährigen prallte gegen ein Verkehrszeichen, in eine Baustelleneinrichtung und anschließend gegen eine Hausmauer. Der Pkw des 36-Jährigen prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung erstversorgt beziehungsweise in Wiener Spitäler gebracht. Zudem entstand hoher Sachschaden.

