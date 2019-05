FPÖ-Mühlwerth/Steiner: „Kopftuchverbot in der Volksschule dient zum Schutz unserer Kinder vor Diskriminierung und Frühsexualisierung“

Wien (OTS) - „Mit dem heute im Bundesrat beschlossenen Kopftuchverbot für junge Mädchen unter zehn Jahren dient zum Schutz unserer Kinder vor Unterdrückung, Diskriminierung und Frühsexualisierung. Dass die SPÖ dagegen gestimmt hat, ist daher mehr als bedenklich und die SPÖ entwickelt sich mit ihrer Ablehnung immer mehr zum Steigbügelhalter des politischen Islam“, erklärten heute die freiheitlichen Bundesräte Monika Mühlwerth und Christoph Steiner.

„Wir haben die Pflicht unsere Kinder vor dem politischen Islam, Zwang und Segregation zu schützen, um ihre persönliche soziale Entwicklung nicht zu gefährden. Zahlreiche Experten - darunter auch Frauenrechtlerinnen wie Alice Schwarzer – warnen, dass junge Mädchen durch das Kopftuch um ihre Selbstbestimmung und -entfaltung gebracht werden. Ihnen drohen Ausgrenzung und Segregation. So kann und wird Integration niemals funktionieren. Dass die SPÖ hier dagegen stimmt, wirft ein bezeichnendes Bild auf diese Partei und ihrem Verständnis von Integration“, betonte Mühlwerth.

„Laut dem Koran hat das Kopftuch die Aufgabe, Frauen vor den lüsternen Blicken der Männer zu schützen. Wir reden hier aber von fünf- bis zehnjährigen Kindern! Müssen wir ernsthaft mit der SPÖ einen Kampf darüber austragen, kleine Mädchen vor Frühsexualisierung, Zwang und Ausgrenzung zu schützen? Wenn also die Sozialdemokraten für das Kopftuch stimmen, frage ich mich schon, für was es ihrer Meinung nach im Bundesrat einen Kinderrechteausschuss braucht, wenn die SPÖ doch zeitgleich die Rechte der Kinder mit Füßen tritt“, so Steiner.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at