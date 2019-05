Grüne/Maresch: Österreichweite Verbesserungen in der Schweinehaltung dringend notwendig

Wien (OTS) - Der Antrag für ein Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung wurde heute im Wiener Landtag mit großer Mehrheit, gegen die Stimmen der ÖVP, angenommen. Rüdiger Maresch zeigt sich erfreut über die Zustimmung: "Tierschutz ist ein wichtiges Anliegen für uns Grüne. Ein österreichweites Verbot der Vollspaltenböden wäre ein wichtiger und notwendiger Schritt um Tierleid in der Landwirtschaft zu reduzieren. Denn Tierschutz geht uns alle an." Laut Tierschutzgesetz ist es in Österreich immer noch erlaubt Schweine auf Vollspaltenböden zu halten. Etwa 60 Prozent der Schweine leiden in der Landwirtschaft unter Vollspaltenböden, ohne jegliche Einstreu. Die Folgen der landwirtschaftlichen Intensivtierhaltung sind sogenannte Schleimbeutelentzündungen, Hautschwielen oder Verletzungen auf Grund aggressiven Verhaltens auf engem Platz.

Fünf europäische Länder haben den Vollspaltenboden in der Schweinehaltung bereits explizit verboten, darunter der größte Schweineproduzent der EU, Dänemark. "Es ist an der Zeit, dass die österreichische Bundesregierung nachzieht und endlich auch in der Schweinehaltung für mehr Tierwohl einsteht", so Maresch abschließend.

