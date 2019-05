FPÖ-Hafenecker: „ÖVP sollte sich in Punkto Parteienfinanzierung an der eigenen Nase nehmen“

Wien (OTS) - „Wenn ÖVP-Generalsekretär die FPÖ der illegalen Parteienfinanzierung bezichtigt, sollte sich dieser ganz schnell in seinen eigenen Reihen umsehen, anstatt Falschbehauptungen aufzustellen. Die beschuldigten Vereine wurden bereits durch unabhängige Wirtschaftsprüfer durchleuchtet und es wurden keine Geldflüsse zur Partei oder parteinahen Organisationen festgestellt, sowie gab es keine sonstigen Kostenübernahmen. Noch dazu werden zwei dieser Vereine aufgelöst“, widerlegte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die Anschuldigungen Nehammers und betonte, dass alle Anschuldigungen gegen den freiheitlichen NAbg. Dr. Markus Tschank wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.

„Gerade die ÖVP sollte sich mit ihren riesigen Konstrukten von Vereinen, Bünden und Personenkomitees an der eigenen Nase nehmen. Von durchsichtig ist da wohl keine Spur. Man denke nur an die Spendensammlung des Sebastian Kurz während seines Parteiputsches im Jahr 2016, einer Zeit vor der Wahl, zu der er noch keine Offenbarung leisten musste“, so Hafenecker.

