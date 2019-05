Michael Tojner / MONTANA Tech Components AG: VARTA AG kauft das VARTA Consumer Batteries Geschäft von Energizer

Transaktion erweitert das Produkt-Portfolio der VARTA AG um Gerätebatterien für End-Konsumenten

VARTA AG erhält Zugang zu attraktiven Vertriebskanälen im Handel („Retail“)

Weltweite VARTA-Markenrechte werden unter dem Dach der VARTA AG wieder vereint

VARTA Consumer Batteries wird Teil eines innovativen Technologie-Unternehmens

Wachstumsstrategien der VARTA AG und der VARTA Consumer Batteries werden konsequent weiter verfolgt

Hoher, stabiler Cashflow der VARTA Consumer soll mittelfristig maßgeblich in den Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion der VARTA AG investiert werden

Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen Vertrag zum Erwerb des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries Geschäfts ("VARTA Consumer") von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. ("Energizer") unterzeichnet. Zu VARTA Consumer Batteries gehört eine Vielzahl von Ländergesellschaften mit dem Hauptproduktionsstandort in Dischingen, Deutschland. „Der Kauf von Varta Consumer Batteries ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu internationaler Innovationsführer- und Marktführerschaft in der Energiespeicherung. Unter dem starken Markendach der VARTA AG findet zusammen, was zusammengehört - so machen wir aus einem europäischen Traditionsunternehmen einen Global Player in einem absoluten Zukunftsmarkt.“, sagt Michael Tojner, Mehrheitseigentümer der VARTA AG.

VARTA Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von Consumer Gerätebatterien und konnte sich in zahlreichen europäischen Ländern als Marktführer positionieren. Die Grundlage für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der VARTA Consumer Batteries bildet das ausgeprägte europäische Distributionsnetz mit einer Vielzahl von lokalen Gesellschaften sowie die langjährigen Kundenbeziehungen mit nahezu allen europäischen Key Retailern. Zum Produktportfolio zählen Batterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten. VARTA Consumer hat Vertriebsgesellschaften in über 20 Ländern. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die VARTA Consumer Batteries einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro.



Mit der Akquisition der VARTA Consumer Batteries erweitert die VARTA AG ihr Produktportfolio um Gerätebatterien für End-Konsumenten. Der Konzern erhält mit der Akquisition noch besseren Zugang zum attraktiven, derzeit noch wenig durchdrungenen Vertriebskanälen im Handel („Retail“). Mit dem Unternehmenskauf werden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärkt den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten.

Die VARTA AG ist Technologie- und Innovationsführer bei den Lithium-Ionen-Batterien und hat sehr erfolgreich eine Massenfertigung für diese Technologie aufgebaut. Der Konzern investiert massiv in den weiteren Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion.

Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG: „Wir schaffen einen weltweit führenden Hersteller von Batterien mit einem kombinierten Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von mehr als 100 Millionen Euro. Der erwartete Kaufpreis liegt deutlich unter dem Wert, der im Rahmen von Transaktionen vergleichbarer Unternehmen gezahlt wird.“

Der erwartete Netto-Kaufpreis für VARTA Consumer Batteries liegt bei rund € 100 Millionen. Dieser wird erst mit dem Abschluss des Unternehmenskaufs endgültig feststehen. Die Transaktion ist vollständig über Finanzierungszusagen der Konsortialbanken abgesichert. Mit der VARTA AG gewinnt die VARTA Consumer Batteries einen strategischen Investor, der ein langfristiges Interesse an der Stärkung der Marke VARTA auf globaler Ebene hat. Peter Werner, Managing Director der VARTA Consumer Batteries EMEA, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, zwei Unternehmen wieder zu vereinen, die eine gemeinsame Historie haben und einen gemeinsamen Qualitätsanspruch teilen. Mit dem Kauf durch die VARTA AG wird VARTA Consumer Batteries einen weiteren Schub erhalten, den äußerst erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen.“

„Außerdem wird das attraktive Cashflow Profil der VARTA Consumer einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau unserer stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion leisten. Unsere Wachstumsstrategie bleibt damit kompromisslos bestehen; das Expansionstempo bei Lithium-Ionen bleibt unverändert.“ ergänzt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG.

Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Europäischen Kommission und steht des Weiteren noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der kartellrechtlichen Freigabe. Vollzug wird derzeit im zweiten Halbjahr 2019 erwartet.

Hintergrund der Transaktion

Die ursprüngliche VARTA AG war im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche geteilt worden, die an unterschiedliche Käufer übergingen. Der neue Eigentümer der VARTA Consumer Batteries, Spectrum Brands, verkaufte das Unternehmen zu Beginn des Jahres 2019 an die Energizer Holdings. Nach Auflagen der EU-Kommission für diesen Kauf gibt Energizer nun VARTA Consumer Batteries an die VARTA AG ab, wird aber die VARTA Marken im Retail-Vertriebskanal in Amerika und Asien über Lizenzverträge weiterhin nutzen.

Über MONTANA Tech Components AG

Montana Tech Components AG ist als technologie- und innovationsorientierte Industriegruppe in den Wachstumsbereichen Luftfahrt, Energiespeicherung, Metallurgie und industrielle Komponenten tätig. Die einzelnen Konzerngesellschaften nehmen in ihren globalen Märkten eine führende Position ein. Durch Fokussieren auf ausgewählte Schlüsseltechnologien und kontinuierliche Innovationen verfolgt Montana Tech Components in ihren vier Divisionen – Aerospace Components, Energy Storage, Metal Tech und Industrial Components – eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Mit aktuell 7.800 Mitarbeitern an weltweit 52 Standorten erwirtschaftete Montana Tech Components AG 2018 einen Umsatz von EUR 1.218 Mio.

Über VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

