„Katharina die Große – Die Mutter Russlands“ im „Universum History“-Porträt

Am 31. Mai um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sie putschte ihren eigenen Mann vom Thron, herrschte 34 Jahre über das gigantische russische Reich und krempelte das Bildungswesen und den Verwaltungsapparat um: Katharina, die Zarin von Russland. Ihre Verdienste brachten ihr als einziger Herrscherin der Geschichte den Beinamen „die Große“ ein. Der männlich geprägten Geschichtsschreibung ist es jedoch zu verdanken, dass sie hauptsächlich als unersättliche Nymphomanin in Erinnerung geblieben ist. Die „Universum History“-Dokumentation „Katharina die Große – Die Mutter Russlands“ von Christian Twente und Michael Löseke (Bearbeitung: Caroline Haidacher) erzählt am Freitag, dem 31. Mai 2019, um 22.35 Uhr in ORF 2 die Lebensgeschichte einer entschlossenen Frau, die durch ihre kompromisslose Politik Russlands Platz im Konzert der europäischen Großmächte behauptete.

Bis zu ihrem 14. Lebensjahr hieß sie Sophie Auguste Friederike und lebte in Deutschland. Die Prinzessin aus einem unbedeutenden deutschen Fürstenhaus wurde 1745 in Russland mit dem als Thronfolger vorgesehenen Großfürsten Peter verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt nahm sie den Namen Katharina an. Die Ehe war für die lebenslustige und literaturinteressierte Frau eine Qual – und auch Peter fühlte sich zu seiner Angetrauten nicht hingezogen. 1754 wurde dennoch der erste Sohn geboren. Peter erkannte ihn an, auch wenn Katharina später in ihren Memoiren erklärte, dass er das Ergebnis einer Affäre gewesen sein soll. Zwei weitere Kinder von Geliebten folgten – und die Ehe scheiterte schließlich. Denn auch Peter hatte inzwischen eine Geliebte. Aber Großfürstin Katharina dachte nicht daran, ihren Platz kampflos zu räumen: Gemeinsam mit einem Geliebten und anderen Mitstreitern gelang ihr der Staatsstreich: Am 9. Juli 1762 ließ sich Katharina in Petersburg zur Zarin ausrufen, Peter ergab sich nahezu widerstandslos.

Sie regierte daraufhin 34 Jahre lang das gigantische russische Reich. In dieser Zeit gab sie dem Land eine neue Verwaltung, reformierte das Bildungssystem und vergrößerte mit ihren Kriegen das russische Territorium noch einmal erheblich. Für die Aufklärer ihrer Zeit war sie das „Licht des Nordens“, ihrer erfolgreichen Regierungsleistung verdankt sie den Beinamen „die Große“, den sie als einzige Herrscherin der Geschichte trägt. In Erinnerung bleibt sie der Nachwelt aber auch durch ihr abwechslungsreiches Liebesleben, aus dem sie zeitlebens kein Geheimnis machte. Bei Hof stellte sie 21 Männer als ihre offiziellen Liebhaber vor, denen sie meistens auch nach dem Ende der intimen Beziehung freundschaftlich verbunden blieb und die sie am Ende der Beziehungen fürstlich belohnte. Eine Zahl übrigens, die keineswegs ungewöhnlich war: Viele männliche Herrscher ihrer Zeit brachten es auf erheblich mehr Mätressen.

„Universum History“ zeigt die wahre Lebensgeschichte von Katharina der Großen, abseits von überzogenen Fantasien über ihre angeblich pervertierte Sexualität, die ihr die Geschichtsschreibung der nachfolgenden Jahrhunderte angedichtet hat.

