GLOBAL 2000 Pestizid-Einkaufstest: Beratung verbesserungswürdig

Die Initiative Nationalpark Garten schafft Rückzugs- und Erholungsflächen für Bienen und andere Bestäuber. Dem Insektensterben im eigenen Garten Einhalt gebieten.

Wien (OTS) - In Zeiten des Bienen- und Insektensterbens kommt Haus- und Kleingärten eine wichtige Rolle als Lebensraum für Bestäuber sowie Insekten zu. Erst kürzlich hat der Weltbiodiversitätsrat IPBES auf den dramatisch anhaltenden Artenschwund aufmerksam gemacht: Rund eine von acht Millionen Arten auf der Welt könnten in den nächsten Jahrzehnten für immer verschwinden. "Insekten und insbesondere Bestäuber wie Bienen, Schmetterlinge und Hummeln nehmen eine zentrale Rolle in den natürlichen Ökosystemen aber auch für uns Menschen ein", sagt Waltraud Novak, Biodiversitätsexpertin bei der österreichischen Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000. "Sie reagieren besonders sensibel auf Umweltgifte. Flächenverbauung, intensive Landwirtschaft mit Monokulturen und Pestizideinsatz vor dem Hintergrund einer globalen Klimakrise führen zu einem traurigen Massensterben, welchem wir politisch als auch praktisch mit dem Projekt Nationalpark Garten Einhalt gebieten wollen."

Derzeit werden jährlich noch etwa 700 Tonnen Pestizide in Österreichs Gärten versprüht. Giftfreie und naturnahe Gärten sind hingegen Oasen des Lebens. Deshalb hat GLOBAL 2000 Gartencenter und Baumärkte getestet. "Wir haben überprüft, welche Pestizide oder Biozide für den Privatgebrauch im Handel erhältlich sind und wie es um die Qualität der Beratung im Verkauf bestellt ist", sagt Novak. In 26 Gartencentern, Baumärkten und Lagerhäusern mit Gartenabteilung wurden Testeinkäufe durchgeführt. Getestet wurden Filialen folgender Unternehmen: Bauhaus, bellaflora, Dehner, Hagebaumarkt, Hornbach, Lagerhaus, OBI, Praskac und Starkl.

Die Ergebnisse des GLOBAL 2000-Einkaufstests im Überblick:

- In 62 Prozent der Testeinkäufe wurde auch auf Nachfrage nicht auf Risiken für die Umwelt aufmerksam gemacht.

- In 50 Prozent der Testeinkäufe wurde auch auf Nachfrage nicht auf die vorgeschriebenen Wartefristen zwischen dem Spritzen und dem Verzehr von Obst und Gemüse aufmerksam gemacht.

- Biozide sind nach wie vor flächendeckend – positive Ausnahme bellaflora – in Selbstbedienung und ohne Beratung erhältlich. In den Mitteln zur Bekämpfung von vermeintlichem „Ungeziefer“ sind immer noch Wirkstoffe enthalten, die bei Pflanzenschutzmitteln für Privatpersonen nicht mehr zugelassen sind, wie z.B. das Neonicotinoid Imidacloprid oder Fipronil, beide Wirkstoffe sind sogar in der konventionellen Landwirtschaft verboten.

- In 50 Prozent der Testeinkäufe wurde selbst auf Nachfrage nicht oder nur sehr lückenhaft auf Gesundheitsrisiken bzw. Schutzkleidung aufmerksam gemacht.

- Die Gesamtbewertung der Testeinkäufe fiel in 15 Prozent negativ aus, da in den Regalen der Geschäfte umweltgiftige Mittel zu finden waren und die Beratung nicht ausreichte, um eine sichere Verwendung der Pestizide zu gewährleisten. Bei 73 Prozent der Einkäufe war die Beratung nicht sehr ausführlich, aber zumindest wurden die relevantesten Informationen gegeben. Bei zwölf Prozent wurden Beratung und Sortiment positiv bewertet.

- In nur 31 Prozent aller Fälle wurden von den BeraterInnen umweltschonende Pflanzenschutzmaßnahmen empfohlen.

- Positiv zu vermerken ist: Nur mehr bei vier Prozent wurden ausschließlich chemisch-synthetische Mittel angeboten. Bei den restlichen 65 Prozent der Testeinkäufe wurden teilweise – in erster Linie für den Einsatz bei essbarem Obst und Gemüse – biologische Produkte empfohlen, jedoch auch chemisch-synthetische Mittel.

- Bereits sieben der neun Unternehmen verzichten auf den Verkauf von Produkten mit dem umstrittenen Totalherbizid Glyphosat. Nur das Lagerhaus und Praskac vertreiben noch glyphosathältige Produkte.

- Umweltfreundliche Alternativen zu Pestiziden sind bereits flächendeckend vorhanden.

"Umweltschonende Alternativen zur Chemiekeule wären vorhanden und teilweise ist die Beratung in den Baumärkten und Gartencentern schon recht gut, aber insgesamt noch ungenügend, um die Artenvielfalt in den österreichischen Gärten auch wirklich zu schützen“, fasst Novak die Testergebnisse zusammen.

Kämpfen wir gemeinsam für weniger Gift und mehr Schönes. Gemeinsam haben wir bereits eine Million Quadratmeter geschützt. Mehr Informationen auf www.nationalparkgarten.at

