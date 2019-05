Gesundheit, die Spaß macht, beim UNIQA Trendsportfestival 2019 entdecken

Wien (OTS) - Wie können Jugendliche langfristig für Sport und Bewegung begeistert werden? Mit der passenden Sportart! UNIQA bringt mit Kooperationspartner SPORTUNION Bewegung in den Schulalltag und gibt mit dem UNIQA Trendsportfestival österreichweit Impulse für die Gesundheit und Fitness der Jugend.



Das steckt hinter dem UNIQA Trendsportfestival

An den UNIQA Trendsportfestivals zwischen 19. Juni und 3. Juli 2019 nehmen Schüler im Alter von 11 bis 15 Jahren teil. Sie können die Gelegenheit am Schopf packen und in den letzten Schulwochen vor den Sommerferien die Zeit nutzen, neue Sportarten abseits von den altbekannten Klassikern kennenzulernen. In jedem Bundesland wird ein Actiontag von UNIQA und SPORTUNION organisiert, zu dem sich Klassen oder ganze Schulen anmelden können.



So werden rund 6.500 Schüler beim dritten Trendsportfestival die Gelegenheit ergreifen, die neuesten Sportarten auszuprobieren. Dabei stehen der Spaß an Bewegung, viel Gelächter sowie der Mut, die eigenen Grenzen auszutesten, im Vordergrund. Die heitere Stimmung wird mit passender Musik am Sportareal noch angeheizt. „Als größter Gesundheitsversicherer liegt uns ein gesunder Lebensstil am Herzen. Wir wollen Kindern diesen von klein auf vermitteln, deswegen engagieren wir uns mit vielen Initiativen für die Gesundheit der Kinder und Jugend. Dazu gehört auch, sich ausreichend zu bewegen“, so Kurt Svoboda, CEO von UNIQA Österreich und UNIQA Group CFO/CRO.



Die insgesamt rund 180 Stationen aller Bundesländer sorgen für Abwechslung, Spaß und natürlich Action. Betreut werden die durchschnittlich 20 Bewegungsstationen pro Bundesland von engagierten UNIQA VitalCoaches und Trainern der SPORTUNION. Diese Trendsportarten werden unter anderem beim Festival getestet: Airtrack, American Football, Longboard, Parkour, Slacklining sowie Tanz-, Kampf- und Ballsportarten.



„UNIQA hat in Kooperation mit SPORTUNION das Trendsportfestival ins Leben gerufen. Heuer arbeiten wir bereits das dritte Mal erfolgreich und vor allem mit viel Begeisterung zusammen. Gemeinsam versuchen wir, die Bewegungslust der Jugendlichen zu fördern, um sie nachhaltig für Sport zu begeistern“, erzählt Kurt Svoboda und ergänzt: „Vielleicht finden die Jugendlichen auch eine Sportart, die sie lange im Leben begleitet.“



„Die Zusammenarbeit zwischen UNIQA und SPORTUNION ermöglicht es österreichweit, Jugendliche für Sportarten zu begeistern und damit die Weiche hin zu mehr Gesundheit und Selbstvertrauen umzulegen. Eine Vielfalt an Sportarten können in kurzer Zeit ausprobiert werden. Nicht selten ergibt sich daraus eine langjährige Sportvereinsmitgliedschaft und damit ein Leben mit Sport und Gemeinschaft“ so Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich. Er fügt hinzu: „Das Trendsportfestival macht Sport bei Jugendlichen trendy und liefert damit einen großen Mehrwert für die Gesellschaft!“



Sportler hautnah

Am 26. Juni können Schüler die Skirennläuferin Christine Scheyer in der Sporthalle Hard am Bodensee mit ihren Fragen löchern und sich Tipps holen. Im Sportpark Klagenfurt wird der Skirennläufer und Olympiasieger Matthias Mayer die Jugendlichen tatkräftig motivieren.



Stempel sammeln und gewinnen

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss sechs unterschiedliche Sportstationen absolvieren, für die es je einen Stempel auf den Stempelpass gibt. Unter allen teilnehmenden Schülern werden fünf Gewinne pro Bundesland verlost. Es winken drei SPORTUNION Jugend-Mitgliedschaften sowie zwei Spikeball-Sets für die ganze Klasse.



Festivaltermine

19. Juni, UNION Trendsportzentrum Prater, Meiereistraße 20, 1020 Wien

25. Juni, SPORTUNION Kompetenzzentrum Wieningerstraße 11, 4020 Linz

26. Juni, Gymnasium Neusiedl, Bundesschulstraße 3, 7100 Neusiedl am See

26. Juni, SPORT.ZENTRUM NÖ, Dr. Adolf Schärf-Straße 25, 3100 St. Pölten

26. Juni, SPORTUNION Wiesengasse 20, 6020 Innsbruck

26. Juni, Sporthalle Hard am Bodensee, Seestraße 60, 6971 Hard am Bodensee

28. Juni, Raiffeisen Sportpark Graz, Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz

3. Juli, Sportpark Klagenfurt, Südring 207, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

3. Juli, Sportzentrum Mitte, Ulrike-Gschwandtner-Straße 6, 5020 Salzburg



