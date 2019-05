SPÖ-Vorstand – Pamela Rendi-Wagner einstimmig zur SPÖ-Spitzenkandidatin für Nationalratswahl nominiert

SPÖ-Parteichefin: „Gehen stark und geschlossen in Wahlauseinandersetzung“ – Drozda: Antikorruption und leistbares Wohnen als wesentliche Themen

Wien (OTS/SK) - Pamela Rendi-Wagner wird die SPÖ als Spitzen- und Kanzlerkandidatin in die Nationalratswahlen im Herbst führen. Nachdem Rendi-Wagner bereits vorletzte Woche vom SPÖ-Präsidium einstimmig zur Spitzenkandidatin vorgeschlagen wurde, gab es heute, Dienstag, auch im SPÖ-Vorstand eine einstimmige Nominierung Rendi-Wagners zur Spitzenkandidatin der SPÖ für die kommende Nationalratswahl. „Wir gehen stark und geschlossen in die Wahlauseinandersetzung. Und wir werden im Wahlkampf unterstreichen, dass wir für ein anderes Österreich stehen. Nämlich für ein Österreich des Zusammenhalts, des Miteinanders und sozialen Ausgleichs – also jene Werte, die in den letzten 17 Monaten der Kurz/Strache-Regierung vernachlässigt oder inexistent waren“, sagte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Rendi-Wagner im Pressestatement nach den SPÖ-Gremien. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda betonte, dass Antikorruption und leistbares Wohnen wesentliche Themen der SPÖ im Nationalratswahlkampf sein werden. Rendi-Wagner werde außerdem durch ganz Österreich und alle Wahlkreise touren, sagte Drozda. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betonte, dass es heute in den SPÖ-Gremien eine eingehende Analyse der Europawahl sowie sehr inhaltsbezogene Gespräche in Sachen Nationalratswahl gegebenen habe. „Bei der Nationalratswahl geht es für uns um vier Ts. Nämlich um den Termin im September, um die Themen, die Tour und das Team“, so Drozda, der klarstellte, dass es in Sachen Team um die breite Einbindung vieler in die Parteistruktur gehe. Rendi-Wagner betonte: „Ab heute ist Wahlkampf. Ich freue mich auf die Wahlauseinandersetzung, in die wir stark und geschlossen gehen.“ (Schluss) mb/ls

