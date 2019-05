Betriebsräte der Medizinischen Universitäten kritisieren die gläserne Decke

Wien/Graz/Innsbruck (OTS) - Die Betriebsräte für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universitäten Graz, Wien und Innsbruck haben in ihrer Jahrestagung in Bad Aussee vom 23.-24.5.2019 festgestellt, dass trotz aller Bemühungen um Frauenförderung in der Wissenschaft die gläserne Decke für Frauen in Leitungspositionen (Professuren) an den Medizinischen Universitäten weiterhin besteht.

Mehr als 50 % der Absolvent/innen des Medizinstudiums sind Frauen.

Weniger als 40 % der Laufbahnstellen/Junior-Professuren sind von Frauen besetzt.

In Leitungsfunktionen finden sich weniger als 25 % Frauen.

Aus Sicht der Betriebsräte der Medizinischen Universitäten ist der Grund dafür die Entscheidung zwischen Familie und Beruf. Deshalb verlieren die Medizinischen Universitäten Frauen auf diesem Karriereweg. Wir fordern, dass die Medizinischen Universitäten als role models für die Gesellschaft nachhaltige Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzen.

Neben Wiedereinstiegsprogrammen nach Schwangerschaften braucht es etwa die betriebliche Übernahme von Kinderbetreuung zu den Dienstzeiten, besonders in den Ferienzeiten. Wiedereinsteigerinnen sollen ihre Karriere zumindest in Teilzeit weiterverfolgen können. Ganz wesentlich ist die kontinuierliche wissenschaftliche Tätigkeit von Müttern an Medizinischen Universitäten, die durch eine optionale Mindestbeschäftigung zusätzlich zu den Karenzvertretungen möglich gemacht werden soll.

Die Betriebsräte der Medizinischen Universitäten sind der Überzeugung, dass dadurch mehr Frauen in Führungspositionen kommen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Die Vorsitzenden der Medizinischen Universitäten:

Innsbruck, ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freysinger, Tel. 0699-100 218 46

Graz, Dr. Michael Sacherer, Tel. 0664-822 56 51

Wien, Ass.-Prof. Dr. Ingwald Strasser, Tel. 0664-512 70 56