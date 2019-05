ORF-Premiere: „Meine Mutter ist unmöglich“ am 30. Mai

Kulinarisch-romantische Komödie mit Diana Amft in ORF 2

Wien (OTS) - Dass sich innovative Gourmetküche und ehrliche Hausmannskost vertragen, zeigt die ORF-Premiere der romantische Komödie „Meine Mutter ist unmöglich“ am Donnerstag, dem 30. Mai 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2: Als eine folgenschwere Verwechslung Stephan Luca als Starkoch und Diana Amft in der Rolle der Gasthof-Wirtin unerwünscht zu Konkurrenten macht, müssen die beiden ihre bisherigen Rezepturen über Bord werfen – in der Küche ebenso wie in der Liebe. Bei der heiteren Liebeskomödie, die mit pointierten Dialogen gewürzt und mit feiner Ironie abgeschmeckt ist, führte Jurij Neumann Regie. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit aus Frankreich:

Ein kleines Bistro sorgte im Jahr 2017 weltweit für Schlagzeilen, als es vom renommierten „Guide Michelin“ versehentlich einen Stern zuerkannt bekam. In weiteren Rollen sind neben Amft und Luca u. a. Margarita Broich, Filips Peeters, Arijana Antunovic und Vittorio Alfieri zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Auch eine gottgleiche Gourmet-Instanz kann sich mal irren: Wie aus heiterem Himmel bekommt Eifel-Wirtin Toni (Diana Amft) einen Stern für ihre Kochkünste. Dabei gibt es in ihrer „Kupferkanne“, idyllisch an der Landstraße gelegen, nur einen Mittagstisch mit bürgerlicher Hausmannskost. Natürlich handelt es sich um einen Fehler im Adressteil des renommierten Restaurantführers, der den Kölner Star-Koch Rufus (Stephan Luca) teuer zu stehen kommt: Ohne den prestigeträchtigen Stern droht seinem namensgleichen Gourmettempel das Aus! Als seine versnobten Stammgäste zu Tonis „Kupferkanne“ umschwenken, bekommt die bodenständige Wirtin kalte Füße: Im Gegensatz zu ihrer Mutter Heidi (Margarita Broich) will sie den Irrtum so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Am besten ginge das im Team mit Rufus, nur leider endete ihr erstes Zusammentreffen mit einem Fiasko. Seine Exfreundin, die Journalistin Sunny (Arijana Antunovic), hat eine Idee. Sie schlägt ein medienwirksames Kochduell im Fernsehen vor: Gourmetküche gegen Hausmannskost. Nun muss Rufus seinen ganzen Charme einsetzen, um Toni dafür weichzukochen.

