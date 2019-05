Executive Course Digital Transformation ManagerIn: Digitales Know-how für Führungskräfte

TU Wien unterstützt Österreichs Industrieunternehmen beim Innovationsprozess

Vor allem kleine und mittelständische Industrieunternehmen müssen zu Beginn des digitalen Wandels herausfinden, welche Innovationsmöglichkeiten sie gewinnbringend für sich nutzen können Prof. Kurt Matyas, Vizerektor für Studium und Lehre der TU Wien

Wien (OTS) - Während viele österreichische Unternehmen ihr Geschäftsmodell schon erfolgreich verändert haben, suchen andere noch nach der digitalen Kompetenz, die am besten zu ihnen passt. Als Partner der österreichischen Wirtschaft hat die TU Wien in Kooperation mit der procon Unternehmensberatung GmbH ein Format ins Leben gerufen, welches Führungskräfte dabei unterstützt, relevante Trends zu erkennen und das volle digitale Potential ihres Unternehmens zu entfalten.

Viele Fragezeichen bremsen den digitalen Wandel

„ Vor allem kleine und mittelständische Industrieunternehmen müssen zu Beginn des digitalen Wandels herausfinden, welche Innovationsmöglichkeiten sie gewinnbringend für sich nutzen können “ weiß Prof. Kurt Matyas, Vizerektor für Studium und Lehre der TU Wien. „Dabei stolpern sie zwangsläufig über komplexe Fragen aus verschiedenen Bereichen, die zunächst beantwortet werden müssen, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden können.“

Strategien für ein digitales Mindset

Auch Dr. Karl Wagner, Geschäftsführer der procon GmbH ist sich sicher, dass „die Digitalisierung aus unternehmerischer Sicht eine riesige Chance zur Veränderung bietet, um neue rentable Marktnischen zu erschließen. Viele Unternehmen schrecken jedoch vor einschneidenden Veränderungen zurück oder wissen nicht, wie sie Ihre digitale Kompetenz finden sollen“. Deshalb vermitteln die Experten der TU Wien und die Berater der procon GmbH den Teilnehmern in den Modulen „Business Model Innovation“, „Prozess-Digitalisierung“ und „Organisationale Transformation“ die Fähigkeit, innovative Geschäftsmodelle für ihr Unternehmen zu entwickeln.

Hands-on Fähigkeiten für die Karriere

„Gut ausgebildete Techniker und ManagerInnen sollten bei der weiteren Karriereplanung den wachsenden Stellenwert der Digitalisierung für Unternehmen unbedingt berücksichtigen.“ empfiehlt Prof. Matyas weiter. „Um Geschäftsprozesse durchgängig zu digitalisieren und neue Projekte im Bereich Machine Learning, Big Data und künstliche Intelligenz umzusetzen, kommt den MitarbeiterInnen, die über das entscheidende Anwendungs-Know-how verfügen, in Zukunft eine Schlüsselfunktion in modernen Unternehmen zu“. Das dachte sich auch Kursteilnehmerin Adela Mehic-Dzanic (IoT Business Development Specialist bei Tele 2), die sich nun freut, wenn sie die neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten direkt in ihrem Job anwenden kann.

Der Executive Course startet erneut am 04. Oktober 2019. Mehr Informationen und das Anmeldeformular finden Sie hier.

