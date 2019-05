Tausche Yogastudio gegen Wasser & Matte gegen Stand Up Paddleboard

supyoga.at ist die erste Plattform für SUP Yoga Kurse in Österreich.

Wien (OTS) - Bei supyoga.at kann man Stand Up Paddle Yoga Stunden in seiner Nähe besuchen, private Einheiten für Events, Geburtstage oder Firmenfeiern buchen oder als Yogalehrer selbst SUP Yoga Kurse anbieten.

SUP Yoga erfreut sich mittlerweile einer immer größer werdenden Beliebtheit. Bei SUP Yoga werden die Yogaübungen nicht – wie sonst – auf der Yogamatte, sondern auf dem SUP Board (Stand Up Paddleboard) im Wasser praktiziert. Loslassen, sich dem Element Wasser hingeben, im Moment sein und vor allem Spaß haben - das ist SUP Yoga.

Hinter der Idee, eine österreichweite Plattform für SUP Yoga zu schaffen, steckt Julia Hofgartner, Yogalehrerin, Yogabloggerin, Autorin & Coach. Sie ist der Ingebriff einer Wasserratte und bietet bereits mehrere Jahre SUP Yoga in Wien an. In Salzburg tauscht Danique van Oosterhout, am wunderschönen Mattsee, die Yogamatte im Sommer gegen das SUP. Weitere Städte (im Burgenland & der Steiermark) folgen in Kürze.

Beim SUP Yoga kann man bisherige Erfahrungen über Board werfen und seine Grenzen spüren. Für SUP Yoga muss man weder besonders sportlich noch gelenkig sein. Es kommt vor, dass Yoganeulinge trocken bleiben und erfahrene Yogis ins Wasser fallen.

Das Motto: es mit Leichtigkeit nehmen, Spaß haben und sich auf das schönste SaWASSERna aller Zeiten freuen.

Fotos

Rückfragen & Kontakt:

Mehr Infos unter:

www.supyoga.at

instagram.com/supyoga.at

facebook.com/supyoga.at



Kontakt:

Julia Hofgartner

hello @ supyoga.at

0664/4287687