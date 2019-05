UEFA Europa League Finale mit Stargast Peter Stöger LIVE auf PULS 4: FC Chelsea vs. FC Arsenal morgen um 20:15 Uhr

Wien (OTS) - Das Finalspiel in der UEFA Europa League steht vor der Tür. Mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal treffen zwei Mannschaften aus London aufeinander. Ein Duell mit außergewöhnlicher Brisanz.

Morgen, Chelsea vs. FC Arsenal um 20:15 Uhr live auf PULS 4

PULS 4 überträgt das Finale der UEFA Europa League live aus Wien und Baku

Stargast zum London-Derby im Finale: Peter Stöger, Ex-Trainer von Borussia Dortmund und ehemaliger Erfolgstrainer beim 1. FC Köln und Austria Wien

Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.

Nach den unfassbaren Ergebnissen und dramatischen Spielverläufen in den Halbfinal-Partien der europäischen Bewerbe, kommt es jetzt zum großen Finale der UEFA Europa League in Baku. Und wie es der Fußballgott so wollte, erwartet die ZuseherInnen mit dem Aufeinandertreffen des FC Chelsea und dem FC Arsenal ein echtes London-Derby im Kampf um die heiß begehrte Trophäe. Rechtzeitig zum finalen Showdown wird auch Peter Stöger, Ex-Trainer von Borussia Dortmund und ehemaliger Erfolgstrainer beim 1. FC Köln und Austria Wien, das PULS 4 Sport Team als Stargast verstärken. Mit PULS 4 sind die heimischen Fußballfans wie gewohnt live dabei.



PULS 4 SPORT-Team:



Moderation: Florian Knöchl, Kommentator: Michael Gigerl Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner, Stargast: Peter Stöger



UEFA Europa League: FC Chelsea vs. FC Arsenal

Morgen, um 20:15 Uhr live auf PULS 4





Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com