Professoren-Feier zu Ehren von Christian Schuhböck

Wien (OTS) - Mit Entschließung des Bundespräsidenten wurde Christian Schuhböck, Generalsekretär der „Alliance For Nature“, der Berufstitel „Professor“ verliehen.

Bereits in den 80er- und 90er-Jahren war der Landschaftsökologe wesentlich an der Schaffung der beiden Nationalparke Hohe Tauern und Donau-Auen beteiligt. 1993 hat er dafür Sorge getragen, dass die Republik Österreich der UNESCO-Welterbe-Konvention beigetreten ist. In weiterer Folge wurden aufgrund seiner Initiativen die Semmeringbahn mit umgebender Landschaft sowie die Fluss- und Kulturlandschaft Wachau zu UNESCO-Welterbestätten erklärt. Zu Beginn dieses Jahrhunderts sorgte Schuhböck auch dafür, dass die Schweizer Hochgebirgslandschaft der Berner Alpen im Ausmaß von 824 km² zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt und damit ebenfalls unter internationalen Schutz gestellt wurde.

Als Sachverständiger für nationale und internationale Schutzgebiete konnte Schuhböck zudem auch die Welterbe-Würdigkeit der Grinzinger Weingarten-Kulturlandschaft und des Otto-Wagner-Spitals Am Steinhof nachweisen.

Dem Wiener Natur- und Landschaftsschützer ist es überdies zu verdanken, dass dem Grünen See am Hochschwab nicht das Wasser abgeleitet sondern dieses Naturjuwel zu einem der bedeutendsten Naturschutzgebiete der Steiermark erklärt wurde.

Seine Initiativen auf dem Gebiet des Natur- und Kulturschutzes haben internationale Vorbildwirkung erlangt, sodass Schuhböck seit Jahren auch Gastvorträge im In- und Ausland hält – wie zuletzt an der Universität Tomsk in Sibirien und in der polnischen Welterbe-Stadt Toruń.

Im Rahmen einer Feier im Großen Schutzhaus Rosental, an der auch Vertreter von Bürgerinitiativen teilnahmen, würdigten die beiden Professoren Bernd Lötsch und Josef Lueger die unermüdlichen Aktivitäten ihres nunmehrigen „Kollegen“ Christian Schuhböck und gratulierten zu dieser ehrenvollen Auszeichnung.

