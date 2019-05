3. Bezirk: Brigitte Ira-Telberg erzählt Polka-Geschichten

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) konnten die Sängerin, Sprecherin und Managerin Brigitte Ira-Telberg für die Veranstaltungsreihe „Literarischer Jour-fixe“ verpflichten. Die charmante Künstlerin ist am Dienstag, 28. Mai, in dem Museum im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11 zu Gast und gestaltet dort eine vergnügliche Lesung mit Musik „Rund um die Polka“. Beginn: 19.00 Uhr. Ira-Telberg spricht über die einstmalige Verbreitung des Polka-Tanzes, über Komponisten wie Johann Strauß (Sohn) und über beliebte Polka-Stücke. Angaben über bedeutende Interpreten und amüsante Anekdoten im Zeichen der Polka runden das Programm ab. Neben Brigitte Ira-Telberg beschäftigt sich die routinierte Rezitatorin und Schauspielerin Maria Hudec mit dem Thema „Polka und andere Tänze“.

Mit flotten melodischen Schmankerln umrahmen die Vortragenden ihre interessanten Schilderungen (Musik-Einspielungen: Johann Bock). Der Eintritt ist frei. Spenden der Zuhörerschaft nehmen die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker gerne an. Die Serie „Literarischer Jour-fixe“ wird durch die Museumsarchivarin und Obfrau des Kultur-Vereines „Roncalli“, Ingeborg „Ibo“ Steyer“, koordiniert. Nähere Informationen: Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Polka (Österreichisches Musiklexikon): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Polka.xml

Brigitte Ira-Telberg („Die Deutschmeisterin“): www.deutschmeister-schrammeln.at/ueber-uns/

Maria Hudec („Odyssee Theater“): www.odysseetheater.com/schauspieler/maria-hudec/

Ingeborg Steyer (Kultur-Verein „Roncalli“): www.dastrok.at/www/main_ron_5.htm

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse