„DIE.NACHT“: Sarah Connor und Jakob Pöltl bei „Willkommen Österreich“ am 28. Mai

Außerdem: Staffelfinale für „Pratersterne“ und „Ochs im Glas“

Wien (OTS) - Die deutsche Sängerin Sarah Connor und der österreichische Basketball-Superstar Jakob Pöltl nehmen in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 28. Mai 2019, um 22.00 Uhr in ORF 1 am Schreibtisch von Stermann und Grissemann Platz. Peter Klien berichtet von den Europa-Wahlen und am Ende der Sendung sorgen Sarah Connor und Russkaja mit dem Song „Vincent“ für einen gefühlvollen Schluss-Akkord. Danach erhellen um 23.10 Uhr die „Pratersterne“ noch einmal „DIE.NACHT“. Diesmal sorgen Florian Scheuba, Sarah Bosetti, Michael Buchinger und Christof Spörk für die Pointen. Und um 23.35 Uhr geht es beim Wiedersehen mit „Ochs im Glas“ im Finale ans Eingemachte.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Vincent verliebt sich in einen Burschen und fasst den Mut, sich vor seiner Mutter zu outen. Es sind Geschichten wie diese, die Sarah Connor berühren und sie zu ihren Liedern inspirieren. Das neue Sarah-Connor-Album „Herz Kraft Werke“ erscheint am 31. Mai, nach „Muttersprache“ ist es das zweite deutschsprachige Werk der deutschen Sängerin. Sarah Connor landete zahlreiche Nummer-eins-Hits in den deutschen Charts: „From Sarah with Love“, „Music is the Key“ oder „From Zero to Hero“. 2015 fasste sie den Entschluss, auf Deutsch zu singen. Den Song „Vincent“ gibt Sarah Connor gemeinsam mit Russkaja am Ende der „Willkommen-Österreich“-Ausgabe zum Besten.

Ihm ist gelungen, was noch kein Österreicher geschafft hat. Jakob Pöltl stieg 2016 in die NBA auf. Die US-amerikanische Profiliga ist die stärkste und populärste Basketball-Liga der Welt. Damit spielt Jakob Pöltl nicht nur in der Gehaltsklasse der ganz Großen mit, sondern genießt auch Promi-Status, vor allem in Amerika. Grissemanns Lieblingsfrage nach dem Gehalt muss beim Besuch des 2,13 Meter großen Sportlers nicht unbeantwortet bleiben. Die NBA veröffentlicht regelmäßig die Gehälter ihrer Spieler. 2,947 Millionen US-Dollar (2,56 Mio. Euro) erhält Jakob Pöltl für die Saison 2018/19.

Wenn gewählt wird, dann greift er zum ORF-Mikrofon. „Willkommen-Österreich“-Außenreporter Peter Klien war am Sonntag während der EU-Wahlen unterwegs, um seine berüchtigten Fragen zu stellen.

„Pratersterne“ mit Scheuba, Bosetti, Buchinger und Spörk um 23.10 Uhr

Politsatiriker Florian Scheuba eröffnet den Abend am Praterstern und ruft zu mehr Sensibilität im Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten auf. Die deutsche Kabarettistin Sarah Bosetti philosophiert über die Ähnlichkeiten zwischen Gehirn und Darm. Ein Star des „digitalen Partykellers“ Internet, Michael Buchinger, berichtet von seinen Erfahrungen mit Sprachstudien und Tieren. Musikkabarettist Christof Spörk beschließt den Abend mit einem Lied über den Konjunktiv.

„Ochs im Glas: Das Finale“ um 23.35 Uhr

Katerstimmung macht sich breit im „Ochs im Glas“-Lager. Bevor Carsons letzte Reste in drei grundverschiedene Chilis verarbeitet werden können, müssen sich die drei Herren noch einem Bienenschwarm aussetzen. Ein Wettlauf gegen die Zeit, denn auch das beste Fleisch verdirbt irgendwann.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at