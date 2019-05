Grüne Wirtschaft unterstützt Fridays-for-Future-Bewegung

Unternehmen starten Klimaschutzinitiative „Entrepreneurs für Future“

Die Initiative Entrepreneurs for Future wird in den kommenden Wochen und Monaten viele Unterschriften von Unternehmerinnen und Unternehmern sammeln, denen die laxe Klimapolitik der Bundesregierung ein Dorn im Auge ist Sabine Jungwirth/Grüne Wirtschaft

Wien (OTS) - Die Grüne Wirtschaft stärkt die Fridays-for-Future-Bewegung am heutigen Tag des weltweiten Klimastreiks mit dem Start einer Unterstützungsplattform für österreichische Unternehmen. „ Die Initiative Entrepreneurs for Future wird in den kommenden Wochen und Monaten viele Unterschriften von Unternehmerinnen und Unternehmern sammeln, denen die laxe Klimapolitik der Bundesregierung ein Dorn im Auge ist “, so Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft. „Weil die Klimakrise einer grenzüberschreitenden Kraftanstrengung bedarf, haben wir uns zu Entrepreneurs for Future mit unserer deutschen Schwesterorganisation Unternehmensgrün zusammengeschlossen.“

Entrepreneurs for Future fordert einen geregelten Ausstieg der Wirtschaft aus Öl, Gas und Kohle. Jungwirth: „Zunächst müssen klimaschädigende Subventionen sofort gestoppt werden. Wir brauchen rasch eine ernsthafte Klima-, Mobilitäts- und Agrarwende, sowie eine Ökologisierung des Steuersystems. Die Neuwahl des österreichischen Nationalrats könnte auch eine Chance auf eine ambitioniertere Klimapolitik sein.“

Zahlreiche namhafte heimische Unternehmen haben die Stellungnahme bereits unterzeichnet, darunter etwa das Speditionsunternehmen Schachinger Logistik oder der Möbelproduzent Grüne Erde. „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind erfolgreich, gerade weil sie ökologisch wirtschaften“, so Jungwirth abschließend: „Die Wirtschaft der Zukunft wird grün sein, das haben innovative Unternehmensvertretungen längst erkannt. Hierzulande gibt es leider noch zu viele ÖVP-Kämmerer, die an verstaubten Ideologien festhalten.“

