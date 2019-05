Xu Hao, stellvertretender Bürgermeister von Guiyang: Big Data gibt Bürgern mehr Vertrauen in die Zukunft der Stadt

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld der Big Data Expo 2019, die vom 26. - 29. Mai im chinesischen Guiyang stattfindet, traf eine von Huanqiu.com organisierte Mediendelegation in der Stadt ein, um ein besseres Verständnis zu erhalten, wie die "Big Data"-Branche dort Fuß fasste und sich entwickelte, und um ihren derzeitigen Status näher zu betrachten. Xu Hao, stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des ständigen Ausschusses des Stadtrates von Guiyang, sagte in einem Interview, dass die Etablierung der "Big Data"-Branche den Bürgern mehr Vertrauen in die Entwicklung der Stadt gebe.

Die Mediendelegation bestand aus mehr als 20 Journalisten bekannter Medien aus China, Japan und Korea, darunter People's Daily Online, CGTN, People's China der chinesischen Behörde für Publikationen in Fremdsprachen, Global Times, Huanqiu.com, China.org.cn; der japanischen Mainichi Shimbun und Weekly Toyo Keizai; der südkoreanischen Donga Daily, Channel A, Korean Economy und Aju Business Daily. Sie besichtigten Guiyang, um ein besseres Verständnis der Entwicklung der "Big Data"-Branche in der Stadt zu erhalten.

Xu Hua kommentierte die Rolle der Politik mit den Worten: "Das Symbol der chinesischen Modernisierung umfasst die ökonomische Modernisierung und die Modernisierung der Kapazitäten der nationalen Regierungstätigkeit und Verwaltungssysteme. Die Entwicklung von Big Data schließt den politischen, wirtschaftlichen und zivilen Nutzen ein. Guiyang fördert die Entwicklung von Big Data in den Feldern der Wirtschaft und des zivilen Lebens durch Anwendung in Aufgaben der Regierung."

Die Provinz Guizhou, deren Hauptstadt Guiyang ist, litt in ihrer Geschichte wegen der gebirgigen Lage in vielen Regionen unter Armut. Die Bekämpfung der Armut ist zur entscheidenden Aufgabe der Behörden der Provinz geworden. Xu Hua erklärte, dass Guiyang eine "Guiyang Big Data Precision Support Platform" eingerichtet habe, die über acht "Big Data"-Modelle und zehn "Big Data"-Systeme verfügt und Daten von Aufzeichnungen aus Bekämpfung der Armut, zivilen Angelegenheiten, Gesundheitsplanung und Bildung und weitere soziologische Daten umfassend integriert.

Guizhou hat in den Jahren seit der Entwicklung der "Big Data"-Branche viele der ersten Durchbrüche des Landes erzielt. Aus Sicht des stellvertretenden Bürgermeisters Xu Hao, der für die Entwicklung des Bereiches Big Data zuständig ist, ist der größte Erfolg der Entwicklung dieser Branche, dass die Bürger von Guiyang wesentlich mehr Stolz auf und Vertrauen in die Zukunft der Stadt haben.

