Favoriten: Grundsteinlegung für Schulneubau in der Grundäckergasse 14

Insgesamt 25 Klassen für Volks- und Neue Mittelschule

Wien (OTS) - Am Standort Grundäckergasse 14 im 10. Wiener Gemeindebezirk wird eine 13-klassige ganztägig geführte Volksschule und eine 12-klassige ganztägig geführte Neue Mittelschule errichtet. Durch die U1 Verlängerung bis nach Oberlaa und die damit einhergehenden Bauaktivitäten, insbesondere den Neubau von Wohnhausanlagen, ist der Bedarf an neuen Pflichtschulplätzen in diesem Stadtteil gestiegen. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Marcus Franz und Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak haben heute, Freitag, den Grundstein für das Projekt gelegt.

Im neuen Schulgebäude werden sechs Bildungs-Cluster, ein Kreativ- und ein Sportbereich, eine Küche inkl. Speisesaal, die Verwaltung sowie sämtliche Nebenräume untergebracht. Insgesamt wird das Projekt auf einer Bruttogrundfläche von 10.120 Quadratmetern realisiert. Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant und kann somit rechtzeitig zum Start des Schuljahrs 2020/2021 in Betrieb genommen werden.

Bildung für die neuen BewohnerInnen

„Mit der Verlängerung der U1 nach Oberlaa entstehen entlang der U-Bahnlinie zahlreiche Wohnbauten. Vor allem Familien nutzen das Angebot in dieser von Erholungsräumen großzügig umgebenen Achse. Wir sorgen nun mit der notwendigen Bildungsinfrastruktur dafür, dass die neuen, jungen BewohnerInnen die bestmögliche Ausbildung genießen können“, freut sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Über 60 Prozent unseres Budgets geben wir für Kinder- und Jugendliche aus. Damit sind wir Wiens kinder- und jugendfreundlichster Bezirk. Mit den Investitionen in die Bildungsinfrastruktur – den Schulneu- und Ausbauten Quellenstraße, Biotope City, Landgutgasse sowie der Lehrlingswerkstätte Hebbelplatz, dem FH Campus Favoriten und der Central European University – blüht Favoriten zu einem boomenden Bildungsbezirk auf.“

„Dieser Schulneubau ist das Ergebnis eines von der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH durchgeführten Realisierungswettbewerbs. Die siegreichen Architekten haben einen modernen, funktionalen Baukörper erarbeitet, der die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbetrieb bieten wird. Das Highlight ist der geplante Dachgarten als eine exklusiv für die SchülerInnen nutzbare Freifläche“, sagt Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

Vier Geschoße und viele Freiräume.

Das Hauptgebäude wird viergeschoßig in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, liegt damit parallel zu den westlichen Wohnbauten und definiert mit diesen ein Portal zum neuen Wohnquartier. Der eingeschoßige Turnsaaltrakt liegt im rechten Winkel zum Hauptgebäude und schließt damit einerseits die städtische Kante zur Grundäckergasse, andererseits wird damit ein geschützter Schulhof geschaffen, der sich mit den nördlichen Freiflächen der benachbarten Liegenschaft verbindet.

Das Schulgebäude wird über zwei Eingänge erschlossen - ein zentraler Haupteingang über den Vorplatz an der Grundäckergasse und ein möglicher Nebeneingang über den autofreien Weg aus dem Wohnquartier im Westen. Ein eigener, autarker und barrierefreier Zugang für externe Nutzer befindet sich an der südlichen Gebäudeseite direkt neben dem Haupteingang. Zwei zentrale Stiegen erschließen das Schulgebäude vertikal. Im zweiten Obergeschoß werden jeweils zwei Cluster sowie die Departmenträume - die „Flexräume“ - des Kreativbereichs untergebracht. Dieser funktionalen Anordnung liegt die Idee zu Grunde, auch bei Adaptierung bzw. Erweiterung der Schule die Departmenträume in den jeweiligen Cluster integrieren zu können. Jedem Cluster ist eine Freiklasse in Form von Balkonen bzw. Terrassen zugeordnet, um welche die multifunktionalen Flächen erweitert werden können.

Die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, realisiert das Projekt im Auftrag der Stadt Wien – Wiener Schulen in enger Kooperation mit der Wiener Stadtbaudirektion. Für die Gestaltung zeichnet das Wiener Büro Schluder Architektur nach einem von der WIP durchgeführten Realisierungswettbewerb verantwortlich.

