Einladung zum Global Beer 2019 Pressegespräch

Graz/Murau (OTS) - GLOBAL BEER 2019 – Österreichs größtes Festival zum Thema Bierkultur – wird am 15. Juni in Murau eröffnet. Die Bierstadt verwandelt sich für einen Sommer lang in ein Festivalgelände.



Im Zuge des Pressegesprächs erfahren Sie alle Details zum Murauer Kulturfestival – und zusätzlich präsentieren wir Ihnen die von Haubenköchen extra für das GLOBAL BEER-Ereignis kreierten Leberkäse.



Dienstag, 4. Juni 2019

14.00 Uhr

Restaurant OHO!

Joanneumsviertel 6

8010 Graz



Gesprächspartner vor Ort:

Thomas Kalcher, Bürgermeister von Murau



Ernst Wachernig, Intendanz muraubiennal



Dr. Oliver Kröpfl, Steiermärkische Bank



Ing. Josef Rieberer, Geschäftsführer der Brauerei Murau eGen



Erich Pucher, 2-Haubenkoch



Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserem Pressegespräch begrüßen zu dürfen und bitten um Anmeldung unter: alexander.rinnerhofer @ und-und-und.com



Weitere Informationen: www.muraubiennal.at

