ÖGVS & Forbes: Zweifache Auszeichnung für die Hello bank!

Der führende Online-Broker überzeugt mit herausragendem Kundendienst und gehört zu den „World’s Best Banks“.

Salzburg (OTS) - Die Hello bank! ist weiter auf Erfolgskurs. Nach dem Number One Award im Bereich Brokerage wurde der Online-Broker dieses Jahr mit zwei weiteren Auszeichnungen prämiert: Die Gesellschaft für Verbraucherstudien ÖGVS verlieh den Service Award 2019, während Forbes die Hello bank! zu einer der „World’s Best Banks 2019“ kürte.

Ausgezeichneter Service hat für die Hello bank! höchste Priorität. Das zeigt auch die Auszeichnung mit dem ÖGVS-Service-Award 2019. Die Gesellschaft für Verbraucherstudien berücksichtigte für ihre Bewertung 32 umfangreiche Studien. Die Experten und Tester der ÖGVS überprüften die 216 Unternehmen anhand von 157 Website-Bewertungen, 697 Mystery Checks vor Ort und 1.540 Kundendienst-Checks. In der Branche Finanzen und Versicherungen wurde die Hello bank! für ihren Kundendienst ausgezeichnet. „Die Auszeichnung des ÖGVS bestätigt unseren Ansatz im Kunden-Service: freundlich, professionell und effizient“, sagt Robert Ulm, CEO der Hello bank!.

Hello bank! ist eine der „World’s Best Banks”

Basierend auf umfassenden Kundenbefragungen zeichnete das international bedeutende Wirtschaftsmagazin Forbes erstmals die besten Banken der Welt aus – darunter auch die Hello bank!. Mehr als 40.000 Konsumenten beurteilten die Banken in puncto Weiterempfehlung und allgemeiner Zufriedenheit. Bewertetet wurden auch die Kriterien Vertrauen, Geschäftsbedingungen, Kundenservice, digitale Services und Finanzberatung. „Die Forbes-Rankings sind weltweit anerkannt. Umso mehr unterstreicht die Auszeichnung ‚World’s Best Banks 2019‘ unsere Position als einer der führenden Finanzdienstleister“, freut sich Markus Niederreiner, stv. CEO Hello bank!.





Über die Hello bank!

Die Hello bank! blickt als erster und führender Online-Broker in Österreich auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück und in die Zukunft. Als Pionier gestalten wir seit 1995 den heimischen Finanzmarkt mit einem stetig wachsenden Produkt- und Dienstleistungsspektrum. Dabei sind wir als Direktbank und Marktführer die Experten für Wertpapiergeschäft mit dem größten, unabhängigen Produktangebot in Österreich.



Die Hello bank! bietet für mehr als 80.000 Kunden zu den günstigen Konditionen einer Direktbank gleichzeitig persönlichen und zuverlässigen Kontakt vor Ort in fünf Filialen. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Als Teil der BNP Paribas Gruppe, einem der führenden Finanzdienstleister in Europa mit mehr als 200.000 Mitarbeitern in 73 Ländern, bieten wir einen globalen Zugang mit vielen Vorteilen: Ein internationales Netzwerk, das über viele Chancen hinaus Stabilität und Sicherheit bietet.



Ein weiteres wichtiges Standbein ist der Geschäftskundenbereich „Business-to-Business“. Als Kooperationspartner von mehr als 100 konzessionierten Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen fungiert die Hello bank! als Depotbank und bietet eine innovative und kostengünstige Abwicklungsplattform.

