Aviso: Einladung zum Friedensmarsch

Veranstaltung zum Gedenken an den Guru Ramanand Ji, der vor 10 Jahren in Wien von fanatischen Extremisten ermordet wurde.

Wien (OTS) -

In der Hoffnung auf Versöhnung ruft die Glaubensgemeinschaft Ravidass zum gemeinsamen Friedensmarsch auf.

Am 24. Mai 2009 kam es in der vollbesetzten Ravidass-Gebetsstätte in Wien-Fünfhaus gegen 13 Uhr zu einer Schießerei während des Gottesdienstes. Sechs Sikhs mit blau-gelben Turbanen attackierten mit einer Pistole und zwei Messern die Prediger. Die Anwesenden überwältigten die Angreifer, wobei über ein Dutzend Menschen verletzt wurden und einer der Prediger, Guru Sant Rama Anand (57), getötet wurde. Auch ein anderer Guru, Sant Niranjan Dass (68), wurde durch Schusswunden schwer verletzt. Er überlebte die Attacke.

Die sechs Täter wurden als extremistische Sikhs identifiziert und sind scheinbar aus Spanien angereist.

Nach dem Vorfall kam es zu einer grenzübergreifenden Eskalation des Konfliktes zwischen den beiden Gruppen: z. B. gab es im Bundesstaat Punjab, der Heimat der meisten Sikhs und Ravidassias nach dem Vorfall blutige Ausschreitungen und Ausgangssperren.

Guru Ramanand Ji kam damals im Zuge einer Europatour nach Wien um Hoffnung und Zuversicht an die vielgeprüften Nachfolger seiner Gemeinschaft zu vermitteln. Leider war es seine letzte Reise. Er sah es als seine Hauptmission, den Unterprivilegierten zu helfen und die Ungerechtigkeiten im Klassensystem zu beseitigen.

Niemand hat die Hoffnung und den Friedenstraum der Ravidassias treffender formuliert als ihr Märtyrer Guru Ramanand Ji: „Ich träume von einem System, in dem jeder genug zu essen hat und wo gleiche Rechte für alle gelten. Niemand sollte an Hunger sterben. Ravidass wird glücklich sein, wenn wir ein Land sehen, wo es keine Diskriminierung zwischen niederen und oberen Kasten gibt!“



Hintergrund Infos: https://foref-europe.org/

Friedensmarsch

Datum: 25.05.2019, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Wiener Ravidass Tempel

Pelzgasse 17, 1150 wien, Österreich

Url: https://foref-europe.org/

Rückfragen & Kontakt:

Kiren Bains: +31 6 84 60 85 93 oder +31 6 10 00 18 97

Email: kiran.chand @ hotmail.com



Prince Sodhi: +43 688 60284444

Email: princesodhi @ ymail.com