Treffpunkt Psychotherapie mit Erika Pluhar

Wissenschaft und Buch ist das Motto des ÖAGG am Tag der offenen Tür am 3.6.2019

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen benötigen professionelle psychotherapeutische Unterstützung und immer mehr Interessierte wollen sich zu seriösen PsychotherapeutInnen ausbilden lassen. Die Nachfrage nimmt also auf beiden Seiten ebenso zu wie die Notwendigkeit nach kompetenter Information.

Der ÖAGG entspricht seiner Verantwortung als einer der größten anerkannten psychotherapeutischen Ausbildungsorganisationen in Österreich und bietet Anfang Juni einen Treffpunkt Psychotherapie.

Der „Information-Day“ des ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik) bietet die Möglichkeit, alles Wissenswerte über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zum/r kompetenten BeraterIn oder PsychotherapeutenIn zu erfahren.

Die Zentrale des ÖAGG in 1080 Wien, Lenaugasse 3, wird zum Beratungs-Open-House und Treffpunkt für Psychotherapie-Interessierte. Dem Motto „Wissenschaft und Buch“ wird durch eine Vielzahl interessanter Publikationen des ÖAGG und von ÖAGG-Mitgliedern entsprochen.

Am Montag, dem 3.6. 2019 stehen von 15:00 bis 18:00 Uhr ExpertenInnen zur Verfügung, um die einzelnen psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildungsangebote sowie die Angebote aus dem Beratungsbereich zu erklären und Auskunft über Dauer und Kosten der Ausbildung zu geben. Welche Ausbildung- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es im ÖAGG, um in den Bereichen Teamentwicklung, Supervision oder Psychotherapie tätig zu werden? Was versteht man unter „systemischer Familientherapie“, unter „integrativer Gestalttherapie“ oder unter „psychotherapeutischem Propädeutikum“, um nur einige der vielfältigen Tätigkeitsfelder zu nennen?

Den emotionalen Höhepunkt findet der Tag der offenen Tür um 18:30 Uhr mit einem Auftritt von Erika Pluhar. Sie wird aus ihrem Roman "Anna - Eine Kindheit" lesen.

Fast 20 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter Anna hat Pluhar mit dieser berührenden, poetisch und lebensnahen Geschichte ein Werk vorgelegt, das sich als große Selbstanklage gegen sich als Mutter liest. Erika Pluhar spielte in ihrem Leben zahlreiche Rollen: als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Die schwierigste aber war ihre Rolle als Mutter, von der sie selbst sagt "Ich bin nicht zum Muttersein geboren". 2009 erhielt Erika Pluhar den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Zuletzt erschienen sind: "Gegenüber" (2016), "Anna - Eine Kindheit" (2018), "Die Stimme erheben - Über Kultur, Politik und Leben" (2019).

Kosten: Eintritt frei für den Tag der offenen Tür.

Lesung inkl. Buffet und Getränke: 15 Euro für ÖAGG-Mitglieder, 18 Euro für Nicht-Mitglieder, pro ÖAGG-Mitglied kann nur eine vergünstigte Karte bestellt werden.

Anmeldung zur Lesung von Erika Pluhar:

Im ÖAGG-Generalsekretariat bei Frau Federic, per Mail an MFederic @ oeagg.at oder telefonisch 0043-1-405 39 93 24. Die Anmeldung ist erst nach Zahlungseingang bestätigt.

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Dobrovolny

Pressesprecher ÖAGG/pta

T: 0664/11 76 555

M: presse @ oeagg.at

www.pt-ambulanz.at / www.oeagg.at