Europa auf allen Kanälen: Der PULS 4 NEWS EU-WAHLTAG online und im TV am Sonntag ab 16:30 Uhr LIVE

Live-Berichterstattung durchgehend auf ZAPPN, puls4.com und im TV ab 16:30 Uhr. SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE und exklusiv auf PULS 4 mit Corinna Milborn.

Wien (OTS) - Starkes Programm über alle Kanäle:



PULS 4 setzt seine channel-übergreifende Newspower für die Europawahl ein: Über die Streaming-App ZAPPN, puls4.com und im Free-TV dreht sich beim größten Privatsender Österreichs alles um die wichtigste Wahl des Jahres und die entscheidende Frage: Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer der Wahl?

Der PULS 4 News EU-WAHLTAG



Ab 16:30 Uhr melden sich News-Anchor Thomas Mohr, Moderatorin Alexandra Wachter und Chef-Reporterin Manuela Raidl aus dem PULS 4-Studio mit aktuellen Hochrechnungen und Ergebnissen zur Europawahl 2019. PULS 4 Info-Chefin Corinna Milborn berichtet direkt aus der Wahlzentrale, News-Reporter Carsten Pieter-Zimmermann berichtet LIVE aus Brüssel.



Um 20:15 Uhr versammeln sich gleichzeitig exklusiv und nur für PULS 4 alle SpitzenkandidatInnen der Europawahl. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer dieses Wahlkampfes? Die ZuschauerInnen sind bei den ersten Reaktionen und ersten Statements direkt aus der Wahlzentrale dabei und erhalten damit brisante Einblicke ins Finale des Wahlkampfes.



Spielfilm zur EU-Wahl



Direkt danach um 21:30 Uhr: "BREXIT - The Uncivil War". Bereits am Samstag zeigt PULS 4 die Free-TV Premiere von "Brexit - The Uncivil War": Der britische Regisseur Toby Haynes erzählt die Geschichte hinter dem entscheidenden Referendum Großbritanniens, dem Brexit. Am Samstag um 20:15 Uhr und am Sonntag um 21:40 Uhr schlüpft Benedict Cumberbatch auf PULS 4 in die Rolle des Dominic Cummings, dem Leiter der "Vote Leave"-Kampagne. Seinen Opponenten der gegnerischen Partei findet er in Craig Oliver (Rory Kinnear).



Der LIVE-Stream startet um 16:30 Uhr via ZAPPN und puls4.com.



