Aviso: Morgen, 24.5., 09:30 Uhr, PK Pilz - Misstrauensantrag/BVT: Pilz will Kurz zu Ibizagate befragen

Vorschau auf das parlamentarische Endspiel des Bundeskanzlers

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz mit Peter Pilz

Thema: Misstrauensantrag/BVT - Pilz will Kurz zu Ibizagate befragen. Vorschau auf das parlamentarische Endspiel des Bundeskanzlers

Am 27. Mai wird JETZT den Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler im Plenum des Nationalrats einbringen. Am 29. Mai ist Kurz Auskunftsperson im BVT-Untersuchungsausschuss – von Melchior bis Ibiza. Pilz informiert über die Fragen an den Kanzler und über die Vorbereitung seiner Absetzung.

Zeit: Freitag, 24. Mai 2019 – 09:30 Uhr

Ort: Lounge von JETZT, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien

Datum: 24.05.2019, 09:30 - 10:00 Uhr

Ort: Lounge Parlamentsklub JETZT (ehem. Liste Pilz)

Löwelstraße 12, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

JETZT im Parlament

Mag. Martin Friessnegg

06648818 1043

martin.friessnegg @ nr-klub.jetzt