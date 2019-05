ORF SPORT + mit FC Liefering – WSG Wattens

Auch am 24. Mai: Pressekonferenz zum Frauenlauf und jene des ÖVV sowie Judo live

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 24. Mai, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zum Frauenlauf 2019 um 9.30 Uhr, von der ÖVV-Pressekonferenz zum Auftakt zur European League um 10.00 Uhr, von der World Judo Tour – Grand Prix Hohhot 2019 um 11.00 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel FC Liefering – WSG Wattens um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, eine Vorschau auf die French Open 2019 um 21.45 Uhr sowie die Höhepunkte von der ÖRV-Rad-Bundesliga – „ÖSTM Einzelzeitfahren – Tour de Kärnten“ um 22.15 Uhr und vom Porsche Carrera Cup (2. Station Most) um 22.30 Uhr.

Mit 33.000 Starterinnen zählt der ASICS Österreichische Frauenlauf zu einem der größten Frauen-Sportevents Europas. Teilnehmerinnen aus mehr als 90 Nationen – Frauen jeden Alters und Leistungsniveaus – sind jedes Jahr dabei. 2019 geht der Frauenlauf am 26. Mai über die Bühne.

Reporterin ist Karoline Zobernig.

Am 26. Mai fällt in der Olympia World Innsbruck für die ÖVV-Nationalteams der offizielle Startschuss zu einer ganz besonderen Länderspiel-Saison mit „2019 CEV Volleyball European Golden & Silver League“ und „2019 CEV Volleyball European Championship Men“. Anlässlich des „Heimdoppels“ in Innsbruck gegen die Top-Teams Kroatien (Damen) und Griechenland (Herren) sind bei dieser Pressekonferenz des Österreichische Volleyball Verbands ÖVV-Teamtrainerin Svetlana Ilic, ÖVV-Teamtrainer Michael Warm, ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath und ÖVV-Teamspielerinnen und -spieler mit dabei. Reporter ist Norbert Belina.

Fast 400 Sportlerinnen und Sportler aus rund 50 Nationen sind beim Grand Prix Hohhot 2019 im Rahmen der World Judo Tour von 24. bis 26. Mai mit dabei. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Im Spitzenspiel der 28. Runde der Fußball-2.-Liga hat der FC Liefering am 24. Mai WSG Wattens zu Gast. Ziel der Tiroler sind drei Punkte, um im Kampf um den Meistertitel gegen Konkurrent Ried vorzulegen. Kommentator ist Oliver Polzer.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, meldet sich von den Staatsmeisterschaften im Schwimmen. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über Para-Badminton, bringt eine Vorschau auf die Nations-League der E-Rolli-Fußballer und zeigt ein Porträt von Maria Prähofer, die auf ihre seltene Krankheit MPS (Mukopolysaccharidose) mit Sport und Lebensfreude antwortet.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Details unter https://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 23. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at