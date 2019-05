NACHTRAG - Bedenkliche Todesfälle – Drei weibliche Leichen in Wohnung aufgefunden

Wien (OTS) - 21.05.2019, 08.30 Uhr

21., Wien-Floridsdorf

Wie bereits berichtet wurden am 21. Mai 2019 in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf die Leichen einer 45-jährigen Frau und deren beiden Töchter im Alter von 18-Jahren aufgefunden. Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Tulzer, konnten ein Gewaltverbrechen aufgrund der Spurenlage relativ schnell ausschließen.

Eine gerichtliche Obduktion wurde durchgeführt. Nach aktuellem Stand kann von einem Tod durch Verhungern ausgegangen werden. Der Todeszeitpunkt wird auf Ende März bzw. Anfang April 2019 geschätzt. Eine erste toxikologische Untersuchung ergab keine Spuren einer Vergiftung. Detailuntersuchungen werden in den kommenden Wochen noch durchgeführt.

