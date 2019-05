Am 1. Juni feiert Smyths Toys Superstores den internationalen Kindertag

Feiere mit Smyths Toys den internationalen Kindertag

Köln (ots) - Mit einer grossen Spiele-Rallye feiert der Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores am Samstag, den 01.06.2019 (in der Zeit von 11-17 Uhr in Deutschland und in der Zeit von 10-16 Uhr in Österreich und der Schweiz), den internationalen Kindertag. Zusammen mit den Partnern LEGO, Playmobil, Spin Master, Hasbro und Ravensburger wird jeder Smyths Toys Superstore in Deutschland*, Österreich und der Schweiz zum Schauplatz einer spannenden Spiele-Rallye mit verschiedenen Spielstationen und einem grossen Gewinnspiel.

"Am Samstag, den 01.06.2019, zum internationalen Kindertag ist bei uns Action und Spannung in Form einer Spiele-Rallye mit Stationen von LEGO, Playmobil, Spin Master, Hasbro und Ravensburger angesagt", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, Team Lead PR, Event- und Lokalmarketing bei Smyths Toys Superstores in der DACH-Region. "An verschiedenen Spielstationen können kleine und grosse Spielzeugfans unter anderem ihren eigenen Hogwarts Schüler mit dem LEGO Mini-Bausatz zaubern, die Geschicklichkeit auf der Playmobil Minigolfanlage auf die Probe stellen, die Welt der Bakugan Action-Sammelfiguren entdecken, beim Beyblade Battle gegeneinander antreten oder ihr Wissen zum Thema Strassenverkehr beim Tiptoi Ratespiel unter Beweis stellen.

Wer sich die Chance auf fantastische Gewinne sichern möchte, füllt einfach eine Teilnahmekarte aus und gewinnt mit etwas Glück einen von 50 tollen Preisen", verrät Marie-Charlotte von Heyking weiter.

An der Spielstation von LEGO Harry Potter können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre eigene Figur im Harry Potter Style bauen, die anschliessend auch noch mit nach Hause genommen werden darf.

Minigolfprofis kommen dagegen auf der Playmobil Minigolfanlage auf ihre Kosten und können dort ihre Treffsicherheit testen. Wer eines der drei Tore trifft, erhält anschliessend auch noch einen grossartigen Gewinn von Playmobil.

Wer Lust auf aufregende und spannende Duelle hat, ist bei der Beyblade Station von Hasbro und der Bakugan Station von Spin Master genau richtig! Denn mit den Beyblade Burst SlingShock- Produkten und den neuen transformierenden Bakugan steht einem spannenden Battle nichts im Wege.

Nicht zu vergessen ist auch die Tiptoi Station von Ravensburger, bei der es besonders interessant und knifflig wird, denn hier gilt es am Samstag, den 01.06., sein Wissen zum Thema Strassenverkehr auf die Probe zu stellen.

"Neben den vielen attraktiven Spielstationen bei unserer Spiele-Rallye gibt es natürlich auch noch ein unglaubliches Gewinnspiel. Wer nämlich die fünf Fragen auf der im Markt ausliegenden Teilnahmekarte richtig beantwortet, hat die Chance auf einen von 50 fantastischen Preisen.", verrät uns Marie-Charlotte von Heyking abschliessend.

Also vorbeischauen lohnt sich - am 01.06. zum internationalen Kindertag bei Smyths Toys Superstores.

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreissig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen grossen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com

*Ausgenommene Märkte sind: Schwerin, Recklinghausen, Sankt Augustin, Münster & Hanau,

Rückfragen & Kontakt:

Smyths Toys GmbH

Marie-Charlotte von Heyking

Team Lead Public Relations

Köhlstrasse 8

D-50827 Köln



Tel.: 0049 / 221 / 5972 - 420

E-Mail: presse @ smythstoys.com