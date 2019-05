Super Karpata - Die härteste Off-Road Trophy Europas ist gestartet

Teams aus 6 Nationen stellen sich der härtesten Off-Road Veranstaltung Europas

Wien/Hellsklamm (OTS) - Am 24.Mai 2019 startet die 15. Auflage der internationalen SuperKarpata Trophy. 26 Teams aus 6 Ländern (AT, BE, CH, DE, IT, NL) stellen sich der härtesten Herausforderung im Geländesport.

Ihr einzigartiges Konzept macht die SuperKarpata Trophy zu einem der letzten großen Abenteuer.

Der Vorstart erfolgt am Off-Road Gelände Hellsklamm (NÖ) – aber erst am „richtigen“ Start in Rumänien erhalten die Teilnehmer eine Landkarte, in der im Großraum der Karpaten ein ca. 7000 km2 Korridor definiert ist. Diesen Korridor müssen die Teams bei freier Wahl der Fahrstrecke möglichst rasch durchfahren – daher das Motto der Veranstaltung: „find your own track“

Über den Sieg entscheidet die gekonnte Navigation und perfekte Fahrtechnik im schwersten Gelände – viele Passagen können oft nur mithilfe von Seilwinden überwunden werden. Darüber hinaus warten noch viele andere Schwierigkeiten auf die Teams: technische Gebrechen müssen selbst, ohne fremde Hilfe behoben werden. Übernachtet wird bei Einbruch der Dunkelheit an Ort und Stelle, oft mitten in den unendlichen Buchenwäldern Rumäniens. Auch für die Verpflegung müssen die Teilnehmer selbst sorgen. Eine zusätzliche Herausforderung stellt das Wetter dar: Gewitter und die häufigen Dauerregen können selbst leicht zu befahrende Strecken nahezu unpassierbar machen.

Bei den unangekündigten Sonderprüfungen müssen die Teams Improvisationstalent, Teamgeist und Geschick beweisen. In der Vergangenheit musste z.B. ein Rad demontiert, durch ein selbst gebautes Rad aus Holz ersetzt und damit eine vorgegebene Strecke gefahren werden. Bewältigt ein Team diese Herausforderungen erhält es heiß ersehnte Zeitgutschriften.

Sämtliche Fahrzeuge im Wettbewerb werden permanent durch GPS getrackt – jedes Verlassen des Korridors bringt Schlechtpunkte. Nach fünf Tagen Fahrt auf den schwierigsten Geländestrecken Europas trennt sich Spreu vom Weizen. Zum Siegerteam wird man durch perfekte Navigation, herausragende Off-Road Fahrkünste, Improvisationstalent und vor allem Teamgeist gekürt.

Wir bedanken uns auch bei unseren Sponsoren, die uns unterstützen, die härteste Geländeprüfung Europas auf die Räder zu stellen: Red Bull, Inzersdorfer, Köck, Classic Depot Wien, Romsilva, Romania, Ottakringer, OTA Globetrotter-Rodeo und Funk Austria.

