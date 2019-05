Die VHS gratuliert dem großen Volksbildner Hubert Christian Ehalt zum 70er

Mit den Wiener Volkshochschulen verbinden ihn Jahrzehnte einer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Der Erwachsenenbildner und Universitätslehrer Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt ist am 18. Mai 70 Jahre alt geworden. Mit den Wiener Volkshochschulen verbindet ihn eine lange und produktive Zusammenarbeit: Seit 49 Jahren ist er Lehrender in der Erwachsenenbildung und hat für die Wiener Volkshochschulen Veranstaltungs- und Vortragsreihen sowie Symposien gestaltet. Auch als Fachgruppenleiter für Kunst- und Kulturgeschichte des Verbandes der Wiener Volksbildung war der renommierte Volksbildner sowie Wissenschaftsförderer und –vermittler von 1976 bis 1996 tätig.

„Über viele Dekaden hinweg war Univ.-Prof. Dr. Ehalt in all seinen Funktionen sehr eng mit den Volkshochschulen verbunden und hat ihre Arbeit gefördert“ gratuliert Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, dem Jubilar.

Eine umfangreiche wissenschaftliche Karriere

1987 initiierte und leitete Ehalt die Veranstaltungsreihe „Stadtwerkstatt“ der Verwaltungsakademie Wien. Im selben Jahr initiierte er die Wiener Vorlesungen und gestaltete und moderierte diese bis 2017. Auch das Wissenschaftsprogrammheft für Wien, den „Wissenschaftskompass“, startete und arrangierte er. 2013 wurde ihm der Staatspreis der Erwachsenenbildung, im Jahr 2018 das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen.

Er ist Autor und Herausgeber von 65 Büchern und 800 Beiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften und hat mehrere Buchreihen herausgegeben, darunter die Enzyklopädie des Wiener Wissens.

Hubert Christian Ehalt geht darüber hinaus seit 40 Jahren in ununterbrochener Folge seiner Lehrtätigkeit an der Universität Wien und als Gast- und Honorarprofessor sowie Lehrbeauftragter an der Universität für angewandte Kunst Wien, an der Wirtschaftsuniversität Wien, an der Akademie der bildenden Künste, an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, an der Technischen Universität Wien, an der Johannes Kepler Universität in Linz, an der Leopold Franzens Universität in Innsbruck nach.

