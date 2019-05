FJ Lindenbauer: Volle Unterstützung für Dominik Nepp

Die Freiheitliche Jugend Wien steht zu 100% hinter dem designierten Landesobmann Dominik Nepp.

Wien (OTS) - "Dominik Nepp ist ein Garant dafür die erfolgreiche Arbeit in Wien fortzusetzen und die Wiener Landesgruppe weiter zu stärken. Bereits bei seiner Tätigkeit in der Jugend hat Nepp gezeigt, dass er mit Herausforderungen und schweren Situationen umgehen kann", so der Landesobmann der FJ Wien, Franz Lindenbauer.



Nach der Abspaltung des BZÖ habe Nepp Verantwortung übernommen und habe fortan in Führungspositionen der Freiheitlichen Jugend erfolgreich gearbeitet. "Nepp hat im Jahr 2006 die Obmannschaft in der Freiheitlichen Jugend Wien übernommen, die Landesgruppe neu aufgestellt, sowie die Auswirkungen der BZÖ Abspaltung vergessen gemacht. Er hat mir im Jahr 2012 eine erfolgreiche und stabile Landesgruppe übergeben und wurde daraufhin zu Recht zum Ehrenobmann ernannt", erinnert sich Lindenbauer.



Gerade jetzt sei es wichtig, als Freiheitliche Familie noch näher zusammenzurücken, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Die Freiheitliche Jugend sei jedenfalls gerüstet und auch für die anstehenden Wahlkämpfe bereit. "Wir sind in der Wiener Jugendorganisation sowohl strukturell als auch personell bestens aufgestellt und freuen uns auf die anstehenden Herausforderungen" stellt Lindenbauer klar und sagt abschließend: "Lieber Dominik, die Wiener Jugend steht hinter dir".

Rückfragen & Kontakt:

RFJ Wien

01/40 80 748

info @ wien.fj.at

www.wien.fj.at