Ricola macht sich fit für die Zukunft

Laufen (ots) - Das Schweizer Familienunternehmen Ricola ist 2018 erneut gewachsen: Der Nettoumsatz verzeichnete einen Anstieg von 4.4%. Ricola hat verschiedene wichtige Massnahmen ergriffen, um auch in Zukunft erfolgreich tätig zu sein.

Auch 2018 erfreuten sich die Produkte von Ricola grosser Beliebtheit: Das traditionsreiche Unternehmen erwirtschaftete 2018 einen Gruppenumsatz (netto) von CHF 339.3 Millionen, was einem Plus von 4.4% gegenüber dem Vorjahr (2017: CHF 324.9 Millionen) entspricht. Zum Wachstum beigetragen haben neben Europa insbesondere der asiatische Raum und die USA.

Um der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung und dem Wachstum in den Auslandsmärkten Rechnung zu tragen, hat sich Ricola per 1. Januar 2019 eine zukunftsgerichtete Gruppenstruktur gegeben, in der die Konzernfunktionen in der neuen Ricola Group AG zusammengefasst sind. Den Ausbau in den Auslandsmärkten unterstrich Ricola zudem mit zwei wichtigen Meilensteinen in ihrer Firmengeschichte. Seit 1. Januar 2019 ist das Unternehmen am deutschen Vertriebs-Joint-Venture CFP Brands beteiligt. CFP Brands bündelt starke und innovative Marken unter einem Dach und vermarktet diese gemeinsam in Deutschland. Damit erhöht Ricola ihre Präsenz in diesem wichtigen Markt weiter. Richtungsweisend ist auch die Gründung der Ricola Trading (Shanghai) Ltd, der ersten Ricola-Tochtergesellschaft in China.

Um mit dem internationalen Wachstum Schritt zu halten, investiert Ricola auch in den Standort Schweiz. Dazu Felix Richterich, Verwaltungsratspräsident von Ricola: "Wir haben unter anderem eine neue Photovoltaik Anlage in Betrieb genommen und erweitern derzeit unseren Produktionsbetrieb in Laufen. Darüber hinaus haben wir 2018 in der Schweiz erneut Stellen geschaffen. So sind wir für die Zukunft gut aufgestellt."

Thomas P. Meier neuer CEO von Ricola

Das Wachstum, die verstärkte Internationalisierung und die fortschreitende Digitalisierung stellt neue Herausforderungen an die Führung der Ricola Gruppe. Um diesen zu begegnen, haben die Eigentümerfamilie und der Verwaltungsrat Massnahmen in die Wege geleitet, um die positive Entwicklung von Ricola weiter voranzutreiben.

Felix Richterich, der das Familienunternehmen 27 Jahre lang sehr erfolgreich geleitet hat, konzentriert sich seit 1. Mai 2019 auf seine strategische Rolle als Präsident des Verwaltungsrates. Die operative Leitung hat am 1. Mai 2019 Thomas P. Meier, bisher CEO von Franke Coffee Systems, übernommen. "Ich freue mich sehr auf die spannenden Aufgaben bei Ricola. Es ist mir wichtig, die Werte dieses traditionsreichen Unternehmens zu pflegen und zugleich mit neuen Ideen das globale Wachstum zu fördern", sagt Thomas P. Meier. Die Unternehmerfamilie bleibt mit Eva Richterich, die seit 1. Januar 2019 als neue Chief Marketing Officer die Abteilung Global Marketing and Innovation leitet, in der Geschäftsleitung vertreten.

Wish you well.

Im Herbst 2018 lancierte Ricola ihre neue Kampagne 'Wish you well'. Sie zeigt auf, worauf das Unternehmen am meisten Wert legt, nämlich einen kleinen Beitrag zu leisten zum Wohlbefinden der Konsumentinnen und Konsumenten sowie für eine Welt, in der man gerne lebt. Dabei bleiben die Grundpfeiler der Marke 'Ricola' weiter bestehen: die Kräuter aus naturgemässem Anbau, die optimale Balance von Funktionalität und Genuss sowie die Schweizer Herkunft. Im vergangenen Geschäftsjahr brachte Ricola verschiedene Produkte auf den Schweizer Markt. So etwa die neuen Beuteltees mit Bio-Suisse-zertifizierten Kräutern aus dem Puschlav. Ricola baute zudem die internationale Verfügbarkeit ihrer verschiedenen Kräuterbonbons mit Fair-Trade-Honig wie 'Honig Salbei' und 'Echinacea Honig Zitrone' weiter aus.

Ricola Kurzportrait

Ricola ist eine der modernsten und innovativsten Bonbonherstellerinnen der Welt. Das Unternehmen exportiert Kräuterspezialitäten in mehr als 50 Länder und ist bekannt für Schweizer Qualität. 1930 gegründet, mit Firmenhauptsitz in Laufen bei Basel sowie Tochterfirmen in Europa, Asien und den USA, produziert Ricola mittlerweile rund 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten. Ende 2018 betrug der Umsatz der Gruppe 339.3 Millionen Schweizer Franken. Das Familienunternehmen gilt in der Schweiz als Pionierin in Sachen Kräuteranbau und legt grössten Wert auf ausgewählte Standorte und kontrolliert umweltschonenden Anbau. Ricola hat mit über 100 Bauern aus dem Schweizer Berggebiet fixe Abnehmerverträge geschlossen. Ricola bekennt sich zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Unternehmensführung und ist weltweit für rund 500 Mitarbeitende eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin. Die Verbindung der traditionellen Werte eines Familienunternehmens mit Qualitätsbewusstsein und Innovationsfreude macht den Erfolg des Schweizer Top-Brands aus.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Ricola Group AG

Public Relations

Baselstrasse 31

4242 Laufen

Tel. +41 (0)61 765 41 21

media @ ricola.com